« Erotic lines » reconstitue les années de la fin de la guerre froide et de l'émergence des hotlines. (Netflix)

Une série différente qui nous montre de près la réalité des jeunes en 1987 à Amsterdam : Erotic lines. Basé sur 06‑Cowboys, un livre de Fred Saueressig qui raconte l'essor des hotlines d'appels sexuels dans les années 1980, il s'agit de l'une des dernières sorties de Netflix.

Le personnage central de cette fiction est une étudiante en psychologie, Marly Salomon (interprétée par Joy Delima), qui décide de prendre un emploi à temps partiel chez Teledutch, la compagnie des frères Frank (Minne Koole) et Ramon Stigter (Chris Perters). Ils ont créé la première des lignes érotiques en Europe, qui s'étendra plus tard dans le monde entier.

Ces frères deviennent millionnaires, parce que l'entreprise fonctionne à merveille. En attendant. Marly est plongée dans une cataracte d'émotions et ne sait pas vraiment comment placer son travail dans sa vie. Comment vivre sa propre sexualité tout en travaillant dans une entreprise directement liée aux désirs sexuels d'autres personnes derrière une ligne téléphonique ? Le processus de transformation que va subir la jeune femme est la clé pour comprendre l'intensité de cette série.

S'immerger dans des lignes érotiques nous invite à comprendre ce moment d'explosion de la jeunesse à Amsterdam, qui a connu une intense période d'exploration à la fin de la guerre froide. C'est précisément cette ville qui a fondé cette nouvelle génération qui allait vivre des expériences similaires dans le reste du continent. Non seulement en ce qui concerne la découverte sexuelle, mais aussi une nouvelle drogue qui allait rester, l'ecstasy, et la révolution qui a impliqué de nouveaux genres musicaux tels que la house, un style complètement différent de tout ce qui a été entendu jusqu'à présent.

La série est créée par Pieter Bart Korthuis et est réalisée par Tomas Kaan et Anna van der Heide. Le casting est complété par Joes Brauers, Julia Akkermans, Charlie Chan Dagelet, Abbey Hoes et Benja Bruijning entre autres.

CONTINUEZ À LIRE :