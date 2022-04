Epigmenio Ibarra a battu Ciro Murayama pour un tweet supprimé sur la révocation du mandat : « Ils n'ont aucune autorité morale »

Le producteur Epigmenio Ibarra s'est lancé contre le directeur de l'Institut national électoral (INE), Ciro Murayama, après avoir partagé un fil Twitter via son compte officiel qu'il a supprimé quelques instants plus tard.

Ce commentaire portait sur l'analyse de la question qui se poserait lors de la révocation du mandat, ce qui est assimilé à ce qui s'est passé avec la Loi sur l"industrie électrique.

Depuis l'approbation du projet de loi présenté par le ministre Pardo Rebolledo dans lequel il proposait de déclarer invalide la phrase « ou rester à la présidence de la République jusqu'à la fin de son mandat » a été discuté à la Cour suprême de justice de la nation (SCJN).

Dans la publication du conseiller, il a été mentionné que le vote des ministres est resté le même que mercredi dernier lors de la validation du LIE, puisque 7 ont voté en faveur de l'invalidité, tandis que 4 des 11 ministres l'ont ratifié.

Cependant, le message a été supprimé par le conseiller quelques instants après sa publication. Mais cela n'a pas empêché Ibarra de prendre une capture d'écran dans laquelle vous pouvez voir la première partie du fil.

Parallèlement à la publication, il a ajouté l'image de la publication présumée. Quelques heures plus tard, il déclarait : « Le tweet supprimé de Ciro Murayama aujourd'hui n'était pas stupide, c'était une provocation audacieuse ».

Il convient de noter que les membres de l'INE, en particulier son conseiller présidant Lorenzo Córdova et Ciro Murayama, ont été identifiés par différents acteurs politiques qui défendent le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO), comme saboteurs de la révocation du mandat. Parmi eux, Ibarra lui-même.

Ils ont même été liés à des partis d'opposition tels que le Parti d'action nationale (PAN), le Révolutionnaire institutionnel (PRI) et le Mouvement citoyen (MC), car ils ont ont offert des conférences et des conférences avec ces bancs, en particulier avec les bleus et les blancs.

D'autre part, Ciro Murayama a également été vilipendé par le producteur et propriétaire d'Argos Comunicación pour avoir assisté à une conversation avec Victor Trujillo dans lequel il a parlé de l'importance de l'Institut en tant qu'arbitre de la démocratie.

À cette occasion, le cinéaste et fervent défenseur de la Quatrième Transformation (Q4) a ironiquement décrit le conseiller comme « le patiño du clown ».

Enfin, Ibarra a affirmé et soutenu les déclarations de la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum Pardo, qui a déclaré que les conseillers détestaient la participation du peuple.

« Aujourd'hui, avec son tweet supprimé, Ciro Murayama a confirmé ce que Claudia a déclaré mercredi : « Nous disons à certains membres de l'INE qu'ils n'ont aucune autorité morale. En arrière-plan, ils détestent la participation du peuple, l'idée d'un peuple libre et participatif », a soutenu le cinéaste à propos du quatrième trimestre.

De même, le cherry party a écrit à travers ses réseaux sociaux que « Conseiller @CiroMurayamaINE, a-t-il déjà rejoint un parti politique ou veut-il encore tromper les gens en se présentant comme « impartial » et démocratique ? P.S. Nous étions impatients de lire le mais il l'a supprimé. Les gens ne sont pas stupides. Sortez les masques. »

Cependant, à cette occasion, le conseiller a répondu en disant « Ne vous inquiétez pas, nous reprendrons d'autres questions lundi » et a dit, en revanche, qu'il y aurait assez de cases pour la consultation.

