Elon Musk a suggéré que Tesla se consacrerait à l'extraction du lithium si elle ne réduisait pas son coût

Elon Musk, founder of SpaceX and chief executive officer of Tesla Inc., arrives at the Axel Springer Award ceremony in Berlin, Germany, on Tuesday, Dec. 1, 2020. Tesla Inc. will be added to the S&P 500 Index in one shot on Dec. 21, a move that will ripple through the entire market as money managers adjust their portfolios to make room for shares of the $538 billion company.

L'homme d'affaires américain Elon Musk a laissé entendre ce vendredi que Tesla, son entreprise de véhicules électriques de luxe, exercerait des activités d'extraction et de raffinage du lithium si le coût de cette matière première nécessaire à la fabrication des batteries n'est pas réduit.

Musk, très friand d'utiliser le réseau social Twitter pour commenter des nouvelles et partager ses idées, a fait écho ce vendredi à une série historique de données sur le prix du lithium, qui a grimpé en flèche au cours de la dernière décennie et surtout depuis le début de la guerre en Ukraine.

« Le prix du lithium a atteint des niveaux incroyables ! Tesla pourrait vraiment devoir se lancer dans l'exploitation minière et le raffinage directement à grande échelle, à moins que les coûts ne s'améliorent », a déclaré l'homme le plus riche du monde, soulignant que le métal est « presque partout » dans le monde.

Plus tard, dans le même fil de message, il a mentionné les réserves de lithium du Nevada, les plus importantes connues aux États-Unis, et assuré que Tesla « a quelques idées nouvelles sur l'extraction et le raffinage durables du lithium », sans aller plus loin.

El litio se ha encarecido desde la invasión rusa de Ucrania REUTERS

Comme d'autres produits de base, du blé au nickel, le lithium est devenu plus cher depuis l'invasion russe de l'Ukraine, et son prix a augmenté de 480 % au cours de la dernière année seulement, selon les données de Benchmark Mineral Intelligence citées par CNBC.

Ce n'est pas la première fois que Musk s'intéresse à l'idée d'extraire ce métal clé pour les batteries de véhicules électriques, bien que la société se soit concentrée ces dernières années sur la signature d'accords avec des producteurs externes.

Le milliardaire américain Elon Musk s'est récemment hissé pour la première fois au poste d'homme le plus riche du monde sur la liste Forbes 2022, qui lui calcule une fortune de 219 milliards de dollars.

Musk était déjà deuxième sur cette liste lors de sa réalisation en 2021, mais cette année, il monte au sommet du podium au-dessus, dans cet ordre, de l'Américain Jeff Bezos (fondateur d'Amazon, estimé à 171 milliards), du Français Bernard Arnault (Louis Voutton, 151 milliards) et du également américain Bill Gates (Microsoft, 129 milliards).

Musk, créateur de la voiture électrique Tesla, est présenté par Forbes comme l'homme qui « a révolutionné les transports, à la fois sur terre avec Tesla et dans l'espace grâce au fabricant de fusées SpaceX ».

Musk était à nouveau dans l'actualité pour avoir annoncé son entrée sur le conseil d'administration de Twitter, après hier, il a annoncé qu'il acquérait 9,2% des actions de la société ; l'annonce a déclenché des actions Twitter à la Bourse de New York de 7,3 pour cent.

L'homme d'affaires, né en Afrique du Sud et détenteur de nationalités sud-africaine, canadienne et américaine, est considéré comme l'un des entrepreneurs les plus visionnaires mais en même temps les plus controversés, notamment en raison de son hyperactivité sur les réseaux sociaux où il aime commenter plusieurs questions au-delà de la politique correctes.

(Avec des informations d'EFE)

