Daniel Felipe Martínez est le champion du Tour du Pays basque 2022

La dernière étape du Tour du Pays Basque s'est déroulée sur 135 km entre Eibar et Arrate. Là, la montagne a marqué les différences et la plus grande difficulté au cours de la journée, étant même essentielle pour certains coureurs, mais préjudiciable à d'autres qui n'ont pas résisté au rythme de la compétition.

Remco Evenepoel de Quick Step Alpha Vinil et le Colombien Daniel Felipe Martínez d'Ineos Grenadiers, ont débuté comme les principaux protagonistes de la course étant donné que le Belge était leader du classement général, tandis que Martinez était 2e en seulement 2 secondes.

Au début, certains cyclistes voulaient partir à la recherche des points de montagne dès le début, tandis que l'équipe avait l'intention de garder un rythme régulier afin de ne pas laisser l'évasion prendre trop de temps, car dès le début, on pensait que la définition du titre serait également donnée en jouant l'étape.

Ineos Grenadiers a intensifié la poursuite et s'est occupé de sa carte principale afin qu'il puisse réagir avant la fin.

Roglic, qui était leader jusqu'à l'étape 4, a tenté de quitter le peloton avec une attaque de loin, mais cela n'a pas fonctionné, mais cela a provoqué le mouvement de Daniel Martinez et d'autres coureurs tels que Jonas Vingegaard de Jumbo Visma et Remco Evenepoel, qui ont finalement réagi tardivement au déplacement.

Sur les 30 km jusqu'à la ligne d'arrivée, Enric Mas et Nelson Oliveira sont tombés alors qu'ils faisaient partie du groupe qui poursuivait Davide Formolo de l'équipe Emirates des Émirats arabes unis, le seul coureur sorti de l'évasion. Cela a amené Daniel Martínez à être retranché dans un groupe où Remco avait poursuivi avec Roglic, Soler et d'autres coureurs.

Depuis lors, la lutte pour atteindre le groupe principal est devenue assez intense pour le soachuno qui a dû mettre en place suffisamment de chevrons pour ne pas perdre sa place au classement général et les chances de gagner la compétition.

En quelques secondes, ils ont divisé le groupe de Martinez avec celui du Russe Vlasov (Bora), Vingegaard (Jumbo Visma) et Pello Bilbao (Bahreïn victorieux), entre autres, lorsque la ligne d'arrivée était à 20 km.

Daniel Martínez et Remco ont atteint le groupe 1, puis le Colombien est parti pour couper Remco avec 14 km à faire. Cependant, le Belge a pris une inspiration et l'a rattrapé avec d'autres coureurs.

À moins de 10 km de la ligne d'arrivée, Daniel et Remco ont joué un bonus, l'Européen prenant 3 secondes, Martinez en a pris 2 et Pello Bilbao avec 1. Les 7 derniers kilomètres ont piqué et c'était surtout un cadre propice pour un grimpeur comme David de Formolo de reprendre la tête alors qu'à l'arrière, il était poursuivi par le groupe de favoris.

Plus tard, à 5 km de la fin, le jeune Espagnol Juan Pedro López (Trek Segafredo) est sorti de derrière le groupe de capos pour aller chercher Formolo, dans le but de remporter la victoire de l'étape. Finalement, Remco a éclaté et n'a pas pu maintenir le rythme que ses rivaux ont établi lors de la dernière montée, il a donc abandonné le temps et l'avance.

Le cycliste colombien a réussi à maintenir ses conditions même en mettant un rythme en avant pour séparer ce qui était le plus possible de Remco, ce qui l'a laissé en tant que leader virtuel de la course alors qu'il ne restait plus que 4,5 km à parcourir.

Vlasov, Izagirre qui est tombé et est revenu dans le groupe, en plus de Vingegaard et Formolo, ont suivi le pédalage du café qui s'est consolidé comme l'un des principaux favoris pour rester avec la victoire d'étape.

Au cours du dernier kilomètre, Ion Izagirre del Cofidis a dépassé ses rivaux et a pris la dernière étape, tandis que Daniel Martínez a remporté le classement général pour la Colombie et les Grenadiers d'Ineos.

CONTINUEZ À LIRE :