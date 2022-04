Ce sont les dispositions à Cali pour une Semaine Sainte en toute sécurité

La grande semaine commence et les Colombiens préparent leurs valises pour l'un des moments les plus importants du tourisme dans le pays. De même, toutes les administrations locales, ainsi que les autorités compétentes, disposent de mesures et de contrôles différents pour assurer la tranquillité d'esprit des citoyens et éviter les situations d'urgence ; c'est pourquoi, depuis le bureau du maire de Santiago de Cali, le président Jorge Iván Ospina, a précisé les dispositions de son administration. pour le flux optimal des vallecaucans et des touristes dans la capitale de la vallée.

Le président des Caleños a indiqué que, de son administration, trois fronts principaux seront abordés comme un plan d'urgence pour mener à bien cette importante commémoration de nature religieuse, que, de la même manière, les non-croyants en profitent pour partager avec leur famille et découvrir de nouvelles lieux.

Compte tenu de la forte consommation de viande de poisson à l'heure actuelle, Ospina a invité le ministère de la Santé à effectuer une surveillance constante dans les centres où ce produit est considéré comme un intrant délicat, des précautions particulières doivent être prises. À son tour, il demande instamment que l'alerte jaune soit déclarée afin de répondre à toute urgence en temps opportun.

Les indications du maire étaient spécifiques, concernant la santé, a-t-il expliqué : « Nous avons besoin de la santé publique pour mener à bien toutes les tâches de protection des citoyens contre toute intoxication alimentaire ou infection alimentaire, afin de la développer ; ils doivent surveiller la chaîne du froid, inspecter, surveiller et contrôler les différentes ventes de poisson dans le ville de Santiago de Cali, mais aussi, qu'elle décrète l'alerte jaune afin que les hôpitaux aient toutes les capacités nécessaires pour faire face à toute éventualité dans le cadre de la Semaine Sainte ».

Il y a également 400 agents de transport qui accompagnent les habitants de Caleños aux six sorties de la ville, en soulignant les principales telles que : la route vers la mer, la sortie vers Yumbo, Palmira et Jamundí, les municipalités entourant la capitale de Valle del Cauca. Dans ce cas, tous les conducteurs ont été invités par le Secrétariat à la mobilité à avoir leur kit de route et leur extincteur. Les autorités accompagneront le plan d'exode à partir de ce week-end, et il sera renforcé pour le pont jeudi et vendredi saint.

Le contrôle des routes sera effectué dans le cadre d'une tâche conjointe entre l'administration, le ministère du Transit et les autorités. À ce sujet, le maire Ospina a déclaré : « Le Secrétariat à la mobilité a la responsabilité de concevoir le plan d'exode et le plan de retour, ainsi que d'accompagner les agents de la circulation dans les différents parkings, où la Semaine Sainte est commémorée ; soit dans les collines des tutelles, soit dans les différentes églises de la ville de Cali. » En outre, le Pico y Placa restera en vigueur les jours ordinaires, c'est-à-dire le lundi, le mardi et le mercredi.

D'autre part, l'une des principales traditions de « la caleñidad » est d'aller à Buga ou à l'intérieur de la ville elle-même ; de monter au Cristo Rey et à la colline des Trois Croix, un plan généralement réalisé en famille et qui cherche à démontrer l'âme pèlerine des paroissiens, c'est pourquoi les restrictions et des dispositions sont prises dans l'ascension de ces collines tutelle, grâce à un vaste déploiement entre l'administration et les autorités policières.

Selon Jorge Iván Ospina, le Secrétariat de la gestion des risques, devrait être chargé de garantir le transit des habitants de Caleños vers les collines et les églises.

« Le poste de commandement unifié (PMU) doit être installé, qui doit guider toutes les tâches et tous les engagements qui doivent être pris lors de l'ascension vers les collines tutélaires du Christ-Roi ou des Trois Croix. Là, il faut faire preuve de vigilance et de contrôle pour qu'il ne soit élevé que jusqu'à 1 heure de l'après-midi, et également contrôler que les enfants de moins de 4 ans, les femmes enceintes, les personnes alcoolisées ou ayant des effets psychoactifs ne soient pas admis. De même, surveillez que l'ascension ne se fait que par le couloir de Chipichape. En outre, avec le ministère de la Mobilité, de la Justice et de la Police, qu'un déploiement complet soit effectué pour assurer la vie et la sécurité des citoyens ».

CONTINUEZ À LIRE :