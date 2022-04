Carla Giraldo donne son avis sur la nouvelle 'MasterChef Celebrity' : « J'aurais adoré rivaliser avec Ramiro et Tatán »

Le nouvel épisode de « MasterChef Celebrity Colombia » a commencé à être développé à l'écran depuis le 21 février et, pendant ce temps, il a déjà été possible de montrer clairement quelles sont les forces et les faiblesses culinaires de chacun des participants célèbres de cette saison. En revanche, si nous parlons des célébrités gagnantes de cette émission de télé-réalité gastronomique jusqu'à présent, la plus récente était Carla Giraldo, dans l'édition du programme vu en 2021.

Maintenant, à partir de ses réseaux sociaux, l'actrice a de nouveau mis le thème de « MasterChef Celebrity » sur la table, mais cette fois pour répondre à certaines des questions que ses abonnés lui ont envoyées sur la saison en cours. Par exemple, un utilisateur a exprimé sa curiosité de savoir ce qu'il pensait de cette nouvelle édition de l'émission de téléréalité.

« Je pense que j'adore ça, je pense qu'il y a des gens très cool, je pense que s'ils sont si amicaux c'est parce que personne ne le prend personnellement, alors c'est trop cool », faisait partie de sa réponse sur ce point.

Mais sans négliger cette ligne thématique, la paisa a également rendu compte des participants avec lesquels elle aurait aimé être en compétition si cela s'était produit : «... J'aurais adoré rivaliser avec Ramiro Meneses et Tatán, j'aurais tout donné... pour les faire sortir, évidemment, ils le savent ».

Ramiro Meneses (acteur/réalisateur) et Tatán Mejía (motocycliste) sont deux des figures nationales du divertissement cette saison qui devancent leurs collègues en termes de gastronomie. Bien qu'ils n'aient pas manqué non plus leurs trébuchements, les deux portent le sceau d'être de bons cuisiniers, créatifs et avec tout ce qui est nécessaire pour rester debout dans le programme de télé-réalité.

Maintenant, pour revenir au sujet de Carla Giraldo, l'actrice a également été interrogée par le participant qu'elle avait comme favori dans cette « célébrité MasterChef », cependant, elle a préféré ne pas donner le nom, bien qu'elle ait affiché la liste de ceux qui pourraient gagner pour elle : « Je vais vous donner mon top 5, Ramiro Meneses , bien sûr, Tatán, Aida Morales, Manuela Gonzalez ».

Plus tard, il a démontré qu'il lui manquait un candidat pour compléter son top, mais il n'a pas terminé sa réponse.

Carla Giraldo donne son avis sur la nouvelle saison de 'MasterChef Celebrity Colombia'

Ramiro Meneses (acteur et réalisateur), Natalia Ramirez (actrice), Manuela Gonzalez (actrice), Isabella Santiago (actrice), Tostao (chanteuse), Tatán Mejia (motocycliste), Aida Morales (actrice), Aco Pérez (acteur), Carlos Baez (acteur), Aida Bossa (actrice et chanteuse), Cristina Campuzano (actrice), Pampuzano (actrice) Ospina (comédienne), Estiwar G (influenceur) et Chicho Arias (comédien).

Pour leur part, la liste des personnes éliminées est déjà incluse : Luis Eduardo Arango (acteur), Martín Karpan (acteur argentin), Lady Noriega (actrice et chanteuse), Jair Romero (acteur), María Teresa Barreto (actrice), Carolina Gómez (ancienne reine et actrice) et Corozo (troubadour), dans leur ordre respectif.

Quant à ce format de participation de célébrités, l'émission de télé-réalité gastronomique en est déjà à son quatrième épisode.

CONTINUEZ À LIRE :