Camila Osorio a joué blessée dans la WTA 250 à Bogotá, est restée sur le court pour ceux qui sont allés la voir

Camila Osorio a été éliminée en demi-finale de la WTA 250 à Bogotá par la joueuse de tennis brésilienne Laura Pigossi en deux sets avec des partiels 7-5 et 7-6 (1). La joueuse de tennis en conférence de presse a assuré que tout au long de la semaine, elle avait traîné un problème musculaire dans l'ischio-jambier de la jambe gauche, ce qui ne lui permettait pas d'être en pleine condition pendant la compétition.

Dans le dialogue avec les médias, la cucuteña a confirmé que la blessure subie lors d'Indian Wells n'avait pas guéri à 100%, ce qui a affecté sa performance à la Coupe Colsanitas. C'est pourquoi Osorio Serrano a dû mettre fin au match en demandant une assistance médicale et en modifiant son service :

Malgré la tristesse suscitée par l'élimination, Maria Camila a remercié ceux qui se sont présentés à la cour centrale du Country Club et l'ont acclamée pendant la semaine du tournoi. En outre, il a assuré que c'était à cause d'eux qu'il était resté sur le terrain et qu'il avait renoncé à prendre sa retraite :

Raquette numéro un de la Colombie dans la branche féminine, elle a dit qu'elle continuera à travailler afin d'améliorer sa condition physique pour être à la hauteur des grands tournois mondiaux. Cependant, il n'a pas caché à quel point il est compliqué de rester fort mentalement dans des circonstances comme celle vécue à Bogotá :

Enfin, Maria Camila Osorio a confirmé qu'elle ne sera pas présente à la Coupe Billie Jean King où la Colombie participera du 13 au 16 avril en Équateur. Les rivaux de l'équipe colombienne sont l'Argentine, le Brésil et le Guatemala. La délégation des joueurs de coffee tennis affrontera leurs pairs continentaux sur des courts en ciment pour un quota dans les play-offs de la compétition qui se jouera le 11 novembre, reste à confirmer :

Les prochains concours Maria Camila auront lieu en Europe, cependant, son retour devant les tribunaux dépendra des examens qui seront effectués dans les prochains jours pour déterminer le degré de sa blessure et connaître également le moment du handicap. La finale de la WTA 250 à Bogotá se déroulera entre la Brésilienne Laura Pigossi et l'Allemande Tatjana Maria, toutes deux issues du tableau de qualification.

LISEZ LA SUITE :