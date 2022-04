Au moins 6 600 civils ont été secourus par des couloirs humanitaires

A Russian army soldier stands next to local residents who queue for humanitarian aid delivered during Ukraine-Russia conflict, in the besieged southern port of Mariupol, Ukraine March 23, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que vendredi 6 665 civils avaient été évacués par des couloirs humanitaires et ont assuré que huit bus d'évacuation avaient été retenus pendant 24 heures dans la ville de Melitopol.

Plus précisément, 5 158 citoyens ont emprunté les couloirs Marioupol et Berdyansk avec leurs propres moyens de transport pour atteindre la ville de Zaporijia, selon la vice-première ministre pour la réintégration des territoires temporairement occupés d'Ukraine, Irina Vereshchuk.

Sur ce total, 1 614 étaient des civils de Marioupol et 3 544 des régions de Zaporijia telles que Pologi, Vasylivka, Berdyansk, Tokmak, Melitopol, Energodar, Orejov, Huliaipole, comme indiqué dans un communiqué du ministère de la Réintégration.

Le vice-premier ministre ukrainien a également indiqué que 1 507 personnes avaient été évacuées de villes telles que Lysychansk, Severodonetsk, Rubizhne, Kreminna et le village de Gorske, selon ledit communiqué.

Samedi également, « les travaux se poursuivront sur le couloir humanitaire pour Marioupol et les villes bloquées de la région de Zaporijia, ainsi que sur l'évacuation des personnes des villes de la région de Louhansk ».

En ce qui concerne les huit bus bloqués, Vereshchuk a noté que les autorités « négocient pour restituer ces bus et donner la possibilité, en vertu des accords, d'évacuer les résidents locaux ».

« Ils se permettent de coopérer avec la puissance occupante (appelons-le ainsi), de décider qui doit aller où et qui ne devrait pas, où aller chercher l'aide humanitaire, quand confisquer les bus sur la route où opère le couloir humanitaire », a-t-il dénoncé.

Vereshchuk a ajouté que les couloirs ont été aménagés conformément au droit humanitaire, de sorte que « tout ce qui est fait pendant le fonctionnement et le régime de ce couloir est considéré comme une violation grave du droit international ». « Toutes tes actions seront enregistrées ! » , a-t-il prévenu.

ATTENTAT À KRAMATORSK

Au moins 50 personnes ont été tuées, dont quatre enfants, et 100 autres ont été blessées ce vendredi lors d'une attaque à la roquette contre la gare de Kramatorsk, ville de l'est de l'Ukraine, où des centaines de personnes attendaient un train pour quitter la région.

« Plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 100 ont été blessées suite à des tirs de roquettes sur la station (...) Il s'agit d'une attaque délibérée », a déclaré Oleksander Kamyshin, chef de la compagnie de chemin de fer ukrainienne Ukrzaliznytsia, dans Telegram.

Quelques instants plus tard, les services de secours ont signalé qu'il y avait eu au moins 50 décès.

Le président ukrainien Volodymir Zelensky a déclaré vendredi qu'il s'attendait à une « réponse mondiale forte » des premières puissances mondiales à la suite de l'attaque russe contre la gare de la ville ukrainienne de Kramatorsk, dans la région de Donestk.

« Comme le massacre de Bucha, comme beaucoup d'autres crimes de guerre russes, l'attaque au missile de Kramatorsk doit être l'une des accusations devant les tribunaux (internationaux), ce qui arrivera sûrement », a déclaré le président ukrainien dans son discours en soirée, selon un communiqué présidentiel.

Zelensky a déclaré qu'il y aurait un effort mondial pour établir ce qui s'est passé « minute par minute » lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. « Qui a fait quoi, qui a donné les ordres. D'où vient le missile, qui le portait, qui a donné l'ordre et comment l'attaque a été coordonnée », a ajouté le président, avertissant que « la responsabilité est inévitable ».

« Les propagandistes de l'Etat russe étaient tellement pressés de transférer la responsabilité de l'attaque aux forces ukrainiennes qu'ils ont accidentellement blâmé la Russie », a-t-il dit, ajoutant que l'agence de presse russe Spoutnik avait rapporté que l'attaque « avait été infligée alors que les missiles étaient encore dans les airs ».

