AMLO a mis le cap sur les îles Marias pour superviser le projet « Water Walls »

Amlo montré avec ses suiveurs partie de son voyage vers les îles Marías

Le président Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a partagé une vidéo sur son compte Twitter montrant comment il se trouve à bord d'un navire qui a navigué depuis le port de San Blas (Nayarit) qui se dirigeait vers les îles Marías. Il est à noter que le président a rappelé lors de sa conférence matinale du 8 avril que cet endroit, qui était autrefois une prison, allait bientôt devenir un lieu de loisirs.

On peut lire dans sa publication : « Nous naviguons de San Blas pour les îles Marías, qui ne sont plus une prison. Aujourd'hui, les côtes de Sinaloa, Nayarit et Jalisco font partie d'une région propice au développement touristique, culturel et environnemental. »

López Obrador est parti à 3 heures de l'après-midi et, dès le début, il a expliqué que le navire sur lequel il voyagerait serait le premier navire construit par le Secrétariat de la Marine, qui a une capacité de 170 passagers. Il a aussi dit qu'il servira de traversier une fois le projet fédéral terminé.

Il a également précisé que pour que les touristes puissent passer la nuit sur place, environ 120 et 150 maisons seraient installées. D'autre part, au cours de la matinée, le directeur général a mentionné que ce qui était autrefois une prison dans l'État est en train de se transformer en un lieu où les gens peuvent passer un moment agréable.

Le projet s'intitule « Walls of Water » et constitue un nouveau lieu d'écotourisme qui contribuera au développement social, culturel et économique de la région. AMLO considère que c'est l'un des plans les plus importants de son gouvernement, déclarant : « Déjà cette prison historique et horrible est devenue un centre de loisirs pour l'écotourisme, elle se prépare à cette fin et c'est un paradis, ce qui était autrefois l'enfer devient un paradis ».

Il a également précisé qu'il y aura deux autres bateaux qui partiront de Mazatlan pour les îles. Il est à noter que lors de la conférence du 21 mars 2022, qui s'est tenue à l'aéroport international Felipe Angeles (AIFA), il a parlé de « Walls of Water » et a expliqué qu'il serait inauguré le 8 avril.

De même, il était chargé de communiquer que, parce qu'il s'agit d'un projet environnemental, la présence des visiteurs sera très prudente, en fait, il a souligné que « les lieux seront offerts à l'avance, car peu de tourisme sera autorisé pour ne pas impacter l'île, il va être pris en charge de, il s'agit d'un projet d'écotourisme ».

Dans le cadre de ce projet, l'ouverture de l'île María Madre au tourisme de conservation est envisagée. Pour cette raison, l'un des objectifs du ministère du Tourisme est de créer différentes activités et expériences qui permettront à tous ceux qui arrivent de connaître, de profiter du lieu et de contribuer à la sensibilisation à la préservation de la flore et de la faune.

Le président a souligné l'importance de poursuivre les soins et le développement de la zone car cet archipel a été déclaré zone naturelle protégée (ANP) avec le caractère d'une réserve de biosphère, et en 2005, l'UNESCO a reconnu le site comme site du patrimoine mondial.

Il a même été dit que l'ANP et la Commission nationale pour les aires naturelles protégées sont soutenues pour maintenir l'équilibre environnemental et continuer à promouvoir la restauration et la protection du site.

