Álvaro Morales a crié contre Pumas et Alan Mozo : « Ils n'ont pas de niveau de première division »

Le 5 avril, Pumas a surpris avec une victoire retentissante sur Cruz Azul en demi-finale de la Ligue des champions de la Concacaf, où ils ont gagné 2-1 à Ciudad Universitaria et ont même laissé un secteur des supporters mécontent, car le score pourrait être supérieur à ce qui a été montré sur le terrain.

Malgré le triomphe, il n'a pas du tout convaincu était Álvaro Morales, l'analyste d'ESPN qui a râlé contre l'équipe universitaire et a même osé les nommer comme une équipe indigne d'être sur le circuit supérieur, parce qu'il a justifié leur victoire aux erreurs de la machine.

« Ils ont très bien joué dans les premières minutes (Pumas), mais parce que Cruz Azul leur a permis de le faire. Ce n'était pas une vertu de Pumas, c'était un défaut de la Cement Machine qui, lorsqu'elle a appuyé et lorsque Reynoso a apporté les bons changements, a prouvé, une fois de plus, que Pumas n'avait pas le niveau de la première division du football mexicain. »

Il s'en est aussi pris à Alan Mozo

Alan Mozo tuvo un partido destacado en la semifinal de la Concachampions

« À tel point qu'ils m'ont dit qu'Alan Mozo devrait faire partie de l'équipe nationale... Lorsqu'une équipe centre, centre et centre, certains tirs peuvent tomber dans le but, surtout lorsqu'un défenseur comme Pablo Aguilar glisse. Mais où est tombé le but de Cruz Azul ? Oui, par Alan Mozo. Ne soyez pas excité, ce but que vous avez permis à la Machine, oui, vous cornes, vous pumitas, cela signifie votre tombe. Ils ne se qualifieront pas », a déclaré le commentateur.

Cette critique a été lancée avant le match entre Pumas et Puebla, où les étudiants universitaires sont venus de derrière et ont sauvé le match nul 2-2 au stade de Cuauhtémoc ; cependant, le match a été marqué par une nouvelle erreur de l'ailier droit de l'équipe auriazul, qui a facilité le deuxième score depuis Puebla.





