Vidéo : Pourquoi Juliette Pardau paie des impôts en Colombie, mais ne peut pas voter

Un peu impressionnés ont été les adeptes de Juliette Pardau, actrice qui a fait partie de productions telles que « Pa » quererte », « La petite-fille choisie » et le remake de « Jusqu'à ce que l'argent se sépare », quand à travers une série de « questions et réponses », elle a résolu certaines préoccupations que ses abonnés Instagram avaient. La dynamique qu'il a appelée « On n'a pas parlé il y a longtemps. #PreguntenPues », je voulais connaître votre position sur les élections présidentielles.

Sa réponse a laissé plusieurs réflexions, car il est bien connu que Pardau est née le 21 août à Caracas, au Venezuela, en 1986, mais qu'elle est basée en Colombie en raison de sa profession et de la relation qu'elle entretient avec son collègue acteur Julián Román.

« Je ne vote toujours pas en Colombie parce que j'ai toujours un certificat d'étranger, c'est-à-dire que je suis un étranger qui vit dans le pays, j'ai des obligations comme payer des impôts, mais je n'ai pas le droit de vote, c'est le but », a répondu le talentueux artiste.

Il a également soutenu dans sa réponse que « le droit de vote est exclusif aux citoyens qui ont la nationalité ».

L'actrice a souligné qu'elle n'a pas de nationalité et ne peut donc pas exercer son droit de vote

Voici la réponse de Juliette Pardau :

Il y a quelques jours, l'actrice a révélé qu'après les enregistrements de certaines scènes de la nouvelle version du feuilleton à succès 'Until silver separate', où elle joue le rôle de la petite amie intense du protagoniste, connue sous le nom de 'La pajarita', elle a fini assez blessée aux genoux parce que les scènes contenaient quelques chargés mouvements d'émotion.

À partir de ses histoires sur Instagram, l'actrice a réalisé comment ses genoux étaient - avec des ecchymoses - après le tournage susmentionné. « Je m'arrête parce qu'hier j'ai eu des scènes très émouvantes et à un moment donné de la répétition, mes camarades de classe m'ont dit : Juliette, je crois que tu es excitée. »

En effet, il semblait que la seule du casting qui n'avait pas remarqué les dommages causés à ses genoux était elle-même, bien que, bien sûr, tout soit très superficiel et que rien de grave ne se soit produit, du moins à cause de ce qui a été vu dans ses InstaStories. Pardau a même écrit sur ce que ses collègues ont dit : « Je pense qu'ils avaient raison », suivi d'une émoticône pleurant de rire.

Il est à noter que Pardau partagera un décor avec Carmen Villalobos, qui a participé au remake de « Café, à l'arôme d'une femme », Lorna Cepeda, Sebastián Martínez, Gregorio Pernía, entre autres artistes du spectacle national.

Le 10 mars, une utilisatrice lui a demandé si elle s'était déjà sentie en danger avec son corps, ce à quoi Pardau a répondu :

« Plus de fois que je ne voudrais connaître la vérité, car il est clair que je ne suis pas en surpoids, mais le parcours de remise en forme n'est pas mon préféré, c'est difficile pour moi, et la vérité est que si je ne mange pas bien, cela se voit aussi », a déclaré l'actrice.

Poursuivant sa réponse, Pardau a assuré que plutôt que de se concentrer sur les défauts que son corps peut avoir, il a toujours essayé de maintenir une bonne santé plutôt que l'apparence de sa silhouette corporelle. « Enfin, c'est très subjectif et il y aura ceux qui penseront que c'est très élevé, d'autres penseront que c'est très mince, donc rien pour plaire à personne sauf à soi-même ».

