Les récents affrontements d'Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contre la Cour suprême, des conseillers de l'INE, des membres du Congrès américain ou des artistes qui se sont prononcés contre le train maya ont suscité toutes sortes de critiques à l'encontre du président mexicain.

C'est le cas du journaliste Raymundo Riva Palacio, qui a considéré dans sa dernière chronique pour Ejecentral que la capacité d'émerveiller Andrés Manuel López Obrador aura toujours une surprise à lui accorder, surtout quand il s'agit de ses poursuites constantes.

Parce que, selon l'écrivain, pour le président du Mexique, ils sont tous les mêmes. De Joe Biden, son homologue américain, à l'acteur mexicain Eugenio Derbez, en passant par le président du conseil de l'INE, Lorenzo Córdova ou le Parlement européen.

« Dans sa tête, il n'y a pas de structure hiérarchique, mais plutôt un ragoût d'émotions » et « son incontinence belliqueuse est incroyable », étaient quelques-uns des termes utilisés dans le texte susmentionné.

Riva Palacio aseguró que AMLO piensa en salir impune de todas las peleas en las que se ha enfrascado últiammente EFE/FRANCISCO GUASCO EFE

Cela, a-t-il insisté, est dû au fait qu'AMLO « porte une machine de rancoeur et d'agression infatigable », qui dit des insultes à quiconque, que des demi-vérités ou directement même des mensonges.

Tout cela serait aussi animé par « l'immense estime de soi » que l'auteur peut reconnaître chez le président mexicain, ce qui lui fait voir tout le monde avec dédain.

Ces déclarations ont été faites après qu'AMLO a dénoncé la Cour suprême de justice de la nation en raison du peu d'intérêt que les magistrats ont manifesté pour la réforme de l'électricité, dont l'essence contrevient aux dispositions de la législation en vigueur.

Et avant de se demander s'ils orientent leur performance vers le peuple mexicain, il a terminé par la phrase que Riva Palacio considérait comme la plus mémorable à l'avenir de l'ensemble du mandat de six ans : « Et ne les laissez pas me dire que la loi est la loi, ne me racontez pas que la loi est la loi. »

AMLO arremetió contra la SCJN por la Ley Eléctrica y Ley de Austeridad FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM Andrea Murcia | Andrea Murcia

Il a également énuméré les propos d'AMLO contre le groupe de membres du Congrès américain qui a envoyé une lettre au secrétaire d'État Antony Blinken et au procureur Merrick Garland au sujet d'Alejandro Gertz Manero, dans laquelle ils soulignent qu'il « attaquait la justice ».

Le président a déclaré que les approches des démocrates américains sont dues au fait que des intérêts sont impliqués puisqu'ils sont en saison de campagne, pour conclure par « ils se trompent, ne sont pas informés et je termine sur ce point : (...) nous n'acceptons pas l'ingérence ».

Enfin, Riva Palacio a rappelé qu'AMLO avait disqualifié les ministres de la Cour suprême en les qualifiant d' « avocats employeurs » pour avoir éliminé le veto de 10 ans de d'anciens fonctionnaires afin qu'ils puissent travailler dans le secteur privé.

« Il est odieux que les ministres n'établissent pas de normes ou n'annulent pas ces limites. Imaginez : certaines personnes qui travaillent chez Pemex et qui ont des informations sur l'emplacement des sites archéologiques et qui vont travailler à l'initiative privée. C'est ça la corruption », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Andrés Manuel López Obrador fue criticado por Raymundo Riva Palacio, quien consideró que sus constantes enojos los debe a "su inmensa autoestima" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

Après les épisodes susmentionnés, le journaliste Raymundo Riva Palacio a conclu en déclarant que López Obrador « se comporte parfois comme un enfant de colère, mal élevé et égoïste ».

Cependant, bien qu'il pense qu'il pourrait tout s'en sortir au fil des ans, et dans certaines circonstances, il pourrait aussi y avoir un tour de vis, dans la mesure où son hostilité, son agression et ses insultes lui sont retournées.

« Nous verrons quelle sera la réponse de ceux qu'il a maltraités. Pour l'instant, tout indique qu'il ne restera pas impuni », a conclu le journaliste dans sa dernière chronique pour Ejecentral.

