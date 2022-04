Qui est Gussy Lau, le petit ami d'Angela Aguilar

Récemment, certaines photos ont été divulguées dans lesquelles Angela Aguilar s'embrassait avec son petit ami Gussy Lau, ces images ont provoqué toutes sortes de réactions, car de nombreux fans de la chanteuse étaient impressionnés par les 15 années de différence entre les deux et en plus, ils ont commencé à enquêter sur la vie privée du compositeur.

Gussy Lau est né à Mocorito, dans le Sinaloa, le 6 juin 1988, son vrai nom est Luis Abraham Buelna Vea, ou du moins c'est ainsi qu'il est enregistré sur Spotify ; au sein de cette plateforme, l'artiste de 33 ans a créé une playlist où il a rassemblé toutes ses compositions par mexicain régional.

Christian Nodal, Cuitla Vega, Calibre 50, Los Plebes del Rancho d'Ariel Camacho, Grupo Firme et La Arrolladora Banda El Limón ne sont que quelques-uns des artistes pour lesquels Gussy a écrit, mais son répertoire comprend également la famille Aguilar.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

À partir du moment où les images ont été divulguées, certaines versions ont déclaré que Pepe Aguilar, le père de la jeune femme, aurait été très en colère contre Gussy parce qu'ils ont travaillé ensemble professionnellement. Il est à noter que jusqu'à présent, le célèbre chanteur ne s'est pas positionné publiquement à cet égard.

Les chansons interprétées par Ángela Aguilar que son couple actuel a composées sont là où ils me voient et Se disguizado, il est probable qu'ils se sont rencontrés lors de la conclusion d'accords ou de la signature de contrats sur ces questions de mexicain régional.

D'autre part, Let them say what they say et La quiero igualita sont des chansons composées par Gussy Lau que Pepe et Leonardo Aguilar ont chantées, respectivement. La playlist Spotify propose plus de 90 chansons dans le cadre de sa carrière.

Gussy también ha compuesto temas para Pepe y Leonardo Aguilar (EFE)

Actuellement, le profil Instagram du petit ami d'Ángela Aguilar est privé, car le natif de Sinaloa a sûrement reçu beaucoup d'attention indésirable de la part de centaines de personnes, cependant, on peut voir qu'il compte plus de 60 000 abonnés sur ce réseau social - y compris Angela Aguilar elle-même -.

En 2019, le compositeur de 33 ans a remporté un Grammy latin dans la catégorie de la meilleure chanson régionale mexicaine. La chanson avec laquelle il a remporté ce prix de l'Académie latine des arts et des sciences de l'enregistrement était No Count on You Bad de Christian Nodal.

Deux ans plus tard, Gussy a remporté le même prix pour la chanson Here Below, également jouée par Christian Nodal, il convient de noter que sur les deux chansons, le compositeur a collaboré avec Edgar Barrera.

Gussy fue quien confirmó el romance (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

Bien que Luis Abraham ait choisi Gussy Lau pour se faire connaître dans le monde de l'art, il a également signé quelques chansons en utilisant René Humberto Lau. Il y a quelques semaines, Angela Aguilar a révélé qu'un mystérieux morceau lui avait donné un arrangement de 1 500 roses et les avait envoyées à son hôtel.

Lorsque la jeune chanteuse a été interrogée sur le nom du prétendant, elle a catégoriquement refusé de partager son identité : « Je ne peux rien dire, absolument rien, ils me tuent ». Il a laissé voir qu'il préférait garder sa relation avec Gussy privée, même si ce mois-là, personne ne savait qu'il s'agissait de lui.

La vie privée d'Ángela Aguilar aurait été violée par la fuite des photos, car elle a récemment déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de rendre sa romance publique, mais face à la pression, C'est Gussy qui a confirmé l'existence de la romance.

« Quelque chose de très simple qui sort de son contexte, vraiment. Une photo d'Angela et moi circule. Ok, nous sommes ensemble et pour ne pas vous raconter l'histoire depuis trop longtemps, nous sortons depuis la mi-février, parce que quelques semaines, alors ce n'était pas un problème, tout était géré en privé », a-t-il déclaré.

