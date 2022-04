Qu'est-ce que le réseau routier national et pourquoi les forces armées y interviendront-elles ?

Que se passe-t-il au Pérou ? Au milieu des manifestations organisées à l'intérieur du pays, avec comme pilier de mobilisation la grève des transports de 2022, le le gouvernement central a publié un communiqué officiel déclarant l'état d'urgence au réseau routier national pour une période de 30 jours.

L'absence de contrôle ces derniers jours a conduit à la prise de mesures radicales afin que les forces de l'ordre puissent maintenir la paix dans cette région paralysée et affecter le bon fonctionnement des secteurs gravement touchés par le début de la pandémie, tels que le tourisme, compte tenu du fait que nous sommes près du début de la Semaine Sainte, dates où la circulation des touristes dans les provinces augmente.

Mais qu'est-ce que le réseau routier national et pourquoi affecte-t-il les connexions internes du pays ? Ci-dessous, nous vous donnons une explication à ce sujet et vous montrons à quel point il est important de garder le Pérou connecté par des routes, des ponts, entre autres.

QU'EST-CE QUE LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL ?

Le réseau routier national est décrit comme l'ensemble du territoire péruvien, qui comprend des routes présentant un intérêt pour tous les habitants. Il est composé des principaux axes longitudinaux et transversaux, qui constituent la base du réseau routier national (Sinac), tel qu'établi par le règlement sur la hiérarchie des routes, conformément au décret suprême no 017-2007-MTC.

COMMENT EST-CE COMPOSÉ ?

Selon les informations publiques du ministère des Transports et des Communications, il est divisé en deux :

- Longitudinal : il est composé de trois axes (PE-1, PE-3 et PE-5), qui sont divisés en trajectoires nord et sud. Ceux-ci sont représentés comme suit :

2 le long de la côte longitudinale, dont le « Km. 0+000 » est situé à l'échangeur autoroutier de Santa Anita (PE-1N pour le nord et PE-1S pour le sud).

2 sur le côté longitudinal de la chaîne de montagnes, dont le « Km. 0+000 » se trouve dans la division de La Oroya (PE-3N pour le nord et PE-3S pour le sud).

2 dans la jungle longitudinale dont le « Km. 0+000 » est situé sur le pont de Reither (PE-5N pour le nord et PE-5S pour le sud).

Il est à noter que chacune d'elles est complétée par 14 variantes et 26 branches.

- Transversal : il est composé de vingt 20 axes, qui sont établis par des nombres pairs à partir de PE-02, PE-04, PE-06, etc. Ceux-ci se sont répandus sur le territoire de manière collatérale, communiquant la côte avec les montagnes et la jungle, interconnectant le réseau routier longitudinal national.

Ces axes peuvent avoir des variantes et des branches, qui seront identifiées par le même nom.

LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL EN ÉTAT D'URGENCE

Pendant 30 jours civils, la Police nationale maintiendra le contrôle de l'ordre interne avec le soutien des forces armées dans le cadre des manifestations et des barrages routiers. Cette disposition a été établie par le décret suprême 035-2022-PCM, publié dans le Bulletin des normes juridiques du journal El Peruano, qui porte la signature du président Pedro Castillo, du chef du cabinet ministériel, Aníbal Torres, et des chefs de la défense, de l'intérieur, de la justice et des droits de l'homme.

Que se passera-t-il dans cette région du pays ? Pendant l'état d'urgence déclaré, les droits constitutionnels relatifs à la liberté de circulation sur le territoire national, à la liberté de réunion et à la sécurité personnelle sont suspendus.

L'intervention de la police nationale et des forces armées doit être effectuée conformément aux dispositions des décrets législatifs 1186 et 1095, qui réglementent le recours à la force par les deux institutions.