Quand les résultats de la consultation sur la révocation du mandat seront-ils connus ?

Après la journée de participation citoyenne, qui sera programmée de 8 h 00 à 18 h 00 le 10 avril et après le dépouillement des votes, les résultats de l'exercice seront publiés dimanche soir dans le but d'apporter une confiance et une transparence absolues.

La révocation du mandat vise à déterminer si l'actuel président Andres Manuel López Obrador reste au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat de six ans. Selon le site officiel de l'Institut national électoral (INE), c'est l'instrument de participation demandé par les citoyens de déterminer la conclusion rapide de la performance du titulaire de la présidence de la République, sur la base de la perte de confiance.

Sur la page Twitter, l'INE, l'organisme responsable de cet exercice, a publié un matériel audiovisuel précisant qu'à partir de 20h (heure du Centre) le dimanche 10 avril, il mettra les calculs de révocation de mandat à la disposition des citoyens, qui seront effectués en temps réel.

Exercice de révocation de mandat

Le résultat final sera annoncé le lundi 11 avril, comme l'a annoncé le président de l'Institut national électoral (INE), Lorenzo Córdova, lors d'une conférence de presse de l'INE »

« Le 10 avril, il y aura un système de comptage rapide avec un échantillon de 1 800 cellules qui nous permettra d'avoir une estimation fiable de la participation et des résultats de la consultation le soir même. »

Pour que les citoyens puissent exercer leur droit de vote dans l'une des 57 000 516 cases situées près de chez eux, il est nécessaire de saisir le lien suivant pour savoir quelle case est attribuée à chaque personne : https://ubicatucasilla.ine.mx

Une fois le lieu localisé, il est nécessaire d'y assister avec les informations d'identification de l'électeur (INE) en cours de validité. Le personnel autorisé sera présent sur place pour vérifier que tout est fait légitimement et sera responsable de fournir à chaque personne un bulletin de vote avec l'inscription suivante :

« Êtes-vous d'accord pour dire qu'Andrés Manuel López Obrador, président des États-Unis du Mexique, devrait voir son mandat révoqué en raison d'une perte de confiance ou rester à la présidence de la République jusqu'à la fin de son mandat ? »

Une fois que l'électeur aura reçu son bulletin de vote, les citoyens pourront répondre s'ils sont d'accord ou non, en choisissant avec un pop-corn l'option qu'ils envisagent. Il ne faut jamais oublier que le vote est libre et secret, de sorte que personne ne doit prendre aucune mesure pour connaître sa position.

INE

Il est également important de noter qu'aucun fonctionnaire ne peut guider ou intervenir dans la volonté des citoyens « il est interdit aux fonctionnaires de faire toute référence qui pourrait impliquer la promotion de la révocation du mandat ou, de quelque manière que ce soit, guider la volonté des citoyens dans cet exercice », a commenté Cordova.

Lorenzo Cordova a invité la population à participer à cet exercice démocratique via le site officiel de l'INE et par la diffusion de messages sur les réseaux sociaux.

« Nous allons imprimer environ 92 millions de bulletins de vote et chaque citoyen aura un bulletin de vote en attente ; nous allons même installer, contrairement à la consultation populaire, environ 300 bureaux de vote spéciaux, un dans chaque district, afin que les électeurs en transit, qui ne se trouvent pas dans leur section, à leur domicile, puissent voter s'ils le souhaitent », a déclaré le directeur de l'INE.

