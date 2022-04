Pepe Aguilar a fêté son anniversaire avec ses filles après le scandale Angela Aguilar

Après Ángela Aguilar a réagi à la fuite de quelques photographies avec Gussy Lau et a souligné à travers une vidéo qu'elle était déçu et triste que son image d'artiste ait été endommagée par le fait d'être exposé de cette manière, la dynastie Aguilar a montré que les scandales ne sont pas une raison pour la désintégration de la famille.

Et c'est que les frères d'Angela et Pepe Aguilar lui-même se sont rencontrés pour fêter l'anniversaire d'Aneliz. C'est par le biais de leurs comptes Instagram respectifs que les membres de cette famille bien connue ont montré quelques détails sur la célébration amusante et affectueuse.

De son côté, Aneliz a montré son gâteau d'anniversaire, qui était à deux étages et recouvert de fondant noir. Il avait également un « A » faisant allusion à l'initiale de la jeune fille et était décoré de bougies, de plumes dorées, d'une fleur blanche et de la légende : « Joyeux anniversaire Aneliz ».

Ángela felicitó a su hermana (Foto: Instagram/@angela_aguilar_)

Angela n'a pas tardé à féliciter sa sœur et a partagé une série d'Instastories où elle peut être vue à différents moments où elle a partagé avec sa sœur : d'un voyage au gymnase jusqu'à deux heures lors d'une fête.

Aussi, la chanteuse de tubes comme There where they see me, elle ce qui vous a donné ou réellement montré un moment tendre lors de la célébration de l'anniversaire d'Aneliz où sa sœur et Pepe Aguilar sont vus en train de rire dans un fauteuil.

Dans les clips montrés du récit de Leonardo Aguilar, on peut également voir Aneliz assis à une table, tandis que Pepe Aguilar est à côté de lui et que toute la famille chante Las mañanitas et le célèbre est triste pour le moment.

Los Aguilar son reconocidos por su talento musical (Foto: EFE)

Et toute la célébration a eu lieu tout au long de la controverse qui a éclaté autour d'Ángela Aguilar, qui traverse une période difficile à sa vie, à cause d'images rendues publiques sans leur consentement.

Même jeudi soir dernier, la chanteuse de 18 ans a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle elle exprimait comment cette situation l'affectait non seulement sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel.

« Je suis triste, déçue, je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire cette vidéo ; mon âme me fait mal. Je me sens violée, je me sens violée par la possibilité d'avoir ma propre vie privée, de pouvoir décider de ma vie, de mon corps, de mon image », a-t-elle dénoncé dans un clip.

La hija de Pepe Aguilar se mostró vulnerable en el video que compartió en sus redes sociales (Foto: Captura de pantalla)

Concernant les images diffusées, Angela dit avoir fait confiance à une personne qui l'a déçue, car les images qui circulent affectent non seulement sa vie privée mais aussi dans le secteur du travail.

« Cela m'a affecté financièrement et avec amour, sans parler de quel visage puis-je donner à ma famille ?... Même si je n'étais pas d'accord, je me suis mis dans une position, dans cette position, et c'était mal de ma part ; et c'était mon erreur », a expliqué le chanteur.

L'interprète a dit comprendre les femmes qui sont violées par la diffusion d'images sans leur consentement, et s'est reflétée en elles, qu'elle dit soutenir.

