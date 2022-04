Pedro Castillo dirige le 5e Conseil des ministres décentralisé à Puno

Le président de la République, Pedro Castillo, dirige le cinquième Conseil des ministres décentralisé de la région de Puno. La session a été suivie par le chef du cabinet ministériel, Aníbal Torres, les ministres d'État, le gouverneur régional de Puno, Germán Alejo Apaza, et les maires de province et de district.

Au cours de la réunion, le programme de développement territorial de Puno est travaillé sur la base de la hiérarchisation des demandes de la région pour combler les lacunes en faveur de la population.

Auparavant, le président Pedro Castillo a participé à la livraison de plus de 14 tonnes de produits destinés aux soins de 682 habitants du district de Huata, à Puno, où il a réaffirmé son soutien aux familles les plus vulnérables de cette juridiction du pays.

Le chef de l'État était accompagné de la ministre du Développement et de l'Inclusion sociale, Dina Boluarte.

ANIBAL TORRES

Avec plus d'une heure de retard, le chef du Cabinet des ministres a ouvert la session par un discours dans lequel il a évité de mentionner Adolf Hitler, mais a saisi l'occasion pour le comparer à l'ancien président Alberto Fujimori, déclarant que « même le criminel le plus expérimenté peut faire des œuvres positives ».

Il a également mentionné qu'il ne s'accroche pas au poste de premier ministre et que « nous soutiendrons le gouvernement de Pedro Castillo d'où que nous soyons, parce que nous ne sommes pas là pour le poste mais pour défendre les intérêts du pays ».

« Il a été l'auteur médiatisé pour l'enlèvement, la torture et le démembrement des étudiants de La Cantuta, ainsi que l'incendie de leurs restes et l'enterrement clandestin sur la route de Lima à Cieneguilla. Je peux juste dire que tu n'as pas fait quelque chose de bien ? La vérité me manquerait. Je suis une personne honnête et je dis la vérité, je n'ai peur de rien, car je ne m'accroche pas à cette position. J'ai appris à survivre avec mon travail et pas seulement à mendier pour des emplois comme d'autres l'ont fait en 200 ans de vie républicaine », a-t-il ajouté.

Aníbal Torres défend le discours d'Hitler à Puno | VIDEO : Canal N

D'autre part, et en laissant de côté la controverse, il a indiqué que les réunions ministérielles lors des réunions ont abouti à la disposition selon laquelle 91% ou 98% du guano insulaire est alloué à la distribution aux agriculteurs nationaux et à l'exportation du reste ; ainsi que la règle qui permet l'utilisation de lait frais et un minimum pourcentage de lait en poudre pour l'élaboration du produit dans sa version évaporée.

Le chef du PCM a souligné qu'une telle mesure profite aux gagnants nationaux et bouleverse un certain secteur qui sera lésé par cette disposition. Sur ce point, il a souligné que le gouvernement avait été élu pour gouverner en faveur de la majorité des Péruviens.

« Si nous sommes démocrates, nous devons respecter la volonté du peuple parce que c'est cela la démocratie, c'est l'État de droit », a-t-il souligné.

Torres Vásquez a réitéré son appel à surmonter les divergences politiques et les échecs afin de parvenir à un accord, mettant le Pérou en avant, afin de travailler à répondre aux besoins les plus pressants de la population.

À cet égard, il a félicité le Congrès de la République d'avoir approuvé le projet de loi envoyé par le pouvoir exécutif pour exempter les produits du panier de base de la taxe générale de vente (IGV).

« Nous devons travailler ensemble et nous attendons que le Congrès envoie l'autographe de la loi pour la publier immédiatement, car l'estomac des Péruviens ne peut plus le supporter », a-t-il dit.

Le chef du PCM a également indiqué que le pouvoir exécutif avait présenté un projet de loi visant à réformer la Constitution afin d'éliminer les monopoles, les oligopoles, les positions dominantes, la thésaurisation et la spéculation.

