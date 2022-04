Pâques au Pérou : vérifiez le prix des billets d'avion et de bus pour cette fête

La saison de Pâques dans le pays est l'une des dates les plus attendues pour les Péruviens, qui entament des voyages à l'intérieur du pays dans le cadre du activités touristiques nationales. À l'heure actuelle, les autorités ont présenté des flexibilités liées aux restrictions liées au coronavirus. C'est ainsi que les voyageurs peuvent voyager en bus et/ou en avion pour profiter de la culture et de la gastronomie qu'offrent tous les coins du Pérou.

Si vous avez des doutes quant à l'état d'urgence sur le réseau routier national, ce décret n'affectera pas les terres les entreprises de transport ou les touristes qui voyagent sur les routes. Selon le PNP, cette mesure n'affectera pas les personnes qui se déplacent et font du tourisme tranquillement, car elle vise spécifiquement « les personnes qui bloquent les routes et perturbent gravement l'ordre ».

Connaissant ces informations, vous pouvez poursuivre la planification de votre voyage pour les vacances de Pâques 2022. Ci-dessous, nous partageons une liste des prix approximatifs du coût des billets, en avion et en bus, qui pourraient augmenter en raison de la situation sociale vécue dans le pays.

El Camino Inca. (foto: Tours a Machu Picchu desde Cusco) Tours a Machu Picchu desde Cusco

PRIX DES BILLETS POUR CUSCO

Les voyageurs pourront trouver des billets de bus à partir de 185 soles, dans le cadre d'un service de base par personne. Si vous souhaitez voyager en avion, vous trouverez des vols à partir de 746 soles par section, effectuant le transit directement sans arrêt. Un aller-retour peut vous coûter environ 1500 soles.

PRIX DES BILLETS POUR AREQUIPA

Dans le cas de cette destination, connue sous le nom de Ville Blanche, les touristes trouveront des billets de bus à partir de 135 soles, avec des départs le matin, l'après-midi et la nuit. Dans le cas des vols aériens, vous pouvez choisir des départs à partir de 505 soles ou 136$. Recommandation : Si vous effectuez des paiements en devises étrangères, vérifiez le taux de change à l'avance.

PRIX DES BILLETS POUR AYACUCHO

C'est l'une des destinations historiques et religieuses qui s'immergent dans les fêtes religieuses qui ont lieu au mois d'avril. Pour ces dates, un billet de terre peut vous coûter 230 soles. Un billet d'avion bon marché coûterait environ 510 soles.

Una vista general de los Uros en Puno, Perú. Europa Press/Contacto/John Milner Europa Press

PRIX DES BILLETS POUR PUNO

Avec environ une heure et demie de voyage, vous pourrez rejoindre Juliaca avec un vol aérien qui coûterait 55 dollars, en prenant comme référence la présence de compagnies aériennes « low cost » dans le pays. Dans le cas d'une mobilisation par voie terrestre, elle coûterait 190 soles comme tarif de base. Veuillez noter que pour les longs trajets, des services spéciaux sont proposés pour rendre votre transfert confortable.

PRIX DES BILLETS POUR L'ICA

Le pays du pisco péruvien et de délicieux vins vous accueillent à Pâques. La seule voie d'accès se fait par voie terrestre, soit en véhicule privé, soit en entreprise. Un billet peut vous coûter environ 70 soles. La plupart des compagnies proposent des départs toutes les heures, ce qui facilite l'accès à un siège.

PRIX DES BILLETS POUR TRUJILLO ET PIURA

Pour entrer dans les deux destinations, vous avez le choix entre l'avion et la terre. Si vous souhaitez vous déplacer en bus, dans les entreprises, vous trouverez des billets à partir de 170 soles. Dans le cas d'un voyage en avion, vous pourrez consulter des options allant de 440 semelles. Comme il s'agit d'une zone d'activité touristique active tout au long de l'année, les prix augmentent à des dates spéciales.

PRIX DES BILLETS POUR IQUITOS

Pour se rendre à Iquitos en avion, nous pouvons trouver des vols à partir d'environ 64 dollars ou 237 soles. Puis-je voyager par voie terrestre ? La réponse est non. Il s'agit d'une ville sans connexion terrestre au Pérou, donc les seuls moyens de s'y rendre sont par avion ou par voie fluviale. Par exemple, à Cusco, vous pouvez trouver des vols de correspondance.

PRIX DES BILLETS POUR PUCALLPA

Pour atteindre cette destination dans la jungle péruvienne, il faudrait payer un vol à partir de 203 soles. Si c'est par voie terrestre, le coût approximatif par personne est de 95 soles. Pour trouver plus d'options, l'une des alternatives est le terminal terrestre de la Plaza Norte, qui regroupe un grand nombre d'entreprises fournissant des services de transport de passagers et de colis.

[Les informations détaillées correspondent à une analyse effectuée par les éditeurs d'Infobae Peru, en prenant comme sources d'information les pages de destination des entreprises opérant dans le pays pour les billets par 1 personne]

Así se celebra Semana Santa en Perú, el periodo de reflexión entre creyentes.

QUAND SONT LES VACANCES DE PÂQUES ?

Selon le calendrier officiel qui régit notre pays, il est marqué comme jour férié le jeudi 14 et le vendredi 15 avril. Sur la base des années précédentes, ces jours non ouvrables peuvent être prolongés jusqu'au samedi 16 et au dimanche 17 afin que les Péruviens puissent pratiquer le tourisme intérieur, l'une des activités les plus touchées au Pérou depuis mars 2020 par la pandémie.

LES RÉGIONS QUI ACTIVERONT LE TOURISME

Selon un rapport officiel de Promperú, ce sont les régions qui connaîtront une croissance par rapport à la réactivation après des semaines d'arrêt en raison du début de la pandémie de COVID-19 dans tout le pays.

75% Cuzco

Arequipa à 55 %

50% d'Ica

Puno à 50 %

Lima à 35 %

Selon Mincetur, en janvier 2022, les régions qui se rendront le plus dans notre pays seraient l'Amérique du Nord (37 %), l'Amérique du Sud (35 %) et l'Europe (23 %).

VIDÉO RECOMENDADO

CONTINUEZ À LIRE