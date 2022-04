ONU Femmes et le Comité international olympique ont facilité l'ouverture d'espaces sportifs pour 1 236 filles issues de quartiers vulnérables

En Argentine, 60 % des adolescents âgés de 13 à 17 ans ne pratiquent aucune activité physique ou sportive parascolaire. En mettant l'accent sur les femmes, le pourcentage passe à 70 %. Ces données proviennent de l'Observatoire social du sport, géré par l'Institut des hautes études sociales de l'Université de San Martín et le ministère du Tourisme et des Sports de la nation. En outre, sur le nombre total d'adolescents qui ne pratiquent aucune activité physique parascolaire, 74,2 pour cent appartiennent au niveau socioéconomique le plus bas et 71,7 pour cent vivent dans des villages ou des établissements.

En réponse à ce problème, ONU Femmes et le Comité international olympique ont décidé de mettre en œuvre le programme One Victory Leads to Another (UVLO) dans la ville de Buenos Aires. L'initiative vise à créer des espaces sportifs sécuritaires sur les plans physique et émotionnel afin de renforcer le leadership, l'estime de soi, la santé, l'autonomisation économique et la prévention de la violence sexiste. Il s'agit d'une proposition conçue pour les filles de 13 à 18 ans vivant dans des quartiers vulnérables.

L'UVLO a émergé au Brésil en tant qu'héritage social des Jeux Olympiques de Rio 2016. En Argentine, il a été envisagé de le mettre en œuvre après les Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui ont eu lieu en 2018 et qui ont finalement eu lieu en 2021.

Con el apoyo de ONU Mujeres, el Comité Olímpico Internacional y otras entidades internacionales, 46 organizaciones comunitarias de la Ciudad de Buenos Aires abrieron espacios deportivos para 1.236 chicas de entre 13 y 18 años durante 2021 (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

À l'échelle mondiale, l'Unicef estime que les filles consacrent 40 % plus de temps aux soins que les garçons. Plus de travaux ménagers signifie moins de temps pour jouer, apprendre et faire du sport. L'inégalité augmente à mesure que les filles vieillissent, car lorsqu'elles ont entre 10 et 14 ans, elles consacrent 50 % de temps en plus à la prestation de soins.

Au cours de la transition vers l'adolescence, les femmes sont moins incitées que leurs pairs masculins à développer des compétences sportives, ont moins d'autonomie sur leur corps et ont la responsabilité de protéger leur santé sexuelle et reproductive. Le sport, en plus de promouvoir la santé physique et mentale, est un outil puissant pour briser les stéréotypes et les rôles sexistes qui génèrent discrimination, violence et inégalités. Selon la Fiscal Unit Specialized in Violence Against Women, environ 90 % des victimes de violences sexuelles dans le pays sont des femmes. Près de 40 % ont moins de 18 ans.

L'objectif de l'UVLO est de désarmer les inégalités et les stéréotypes entre les sexes et de promouvoir le plein développement à l'adolescence et une vie exempte de discrimination et de violence.

En 2021, l'initiative a été mise en œuvre dans la ville de Buenos Aires avec le soutien de Women Win et en collaboration avec la Fondation pour l'étude et la recherche des femmes (FEIM), la Fondation SES - Sustainability, Education, Solidarity et le ministère du Développement humain et de l'Habitat du gouvernement de la ville de Buenos Aires. Des ateliers et des pratiques sportives ont été organisés dans 46 organisations communautaires pour contribuer à l'éducation complète des jeunes femmes dans quatre domaines thématiques : le leadership et l'estime de soi ; la santé et les droits sexuels et reproductifs ; les droits et l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles ; et les objectifs financiers et la planification.

Des espaces pour eux

« Nous sommes partis du diagnostic selon lequel il n'y avait pas de place pour les adolescents, en général, dans les quartiers populaires. En vous concentrant sur les filles, vous pouvez voir qu'elles s'occupaient de soins ou de tâches ménagères. Il n'y avait aucune proposition récréative ou sportive pour eux », explique Nayla Procopio, coordinatrice de la mise en œuvre de l'UVLO par la FEIM.

Au cours de la première année de la pandémie, une cartographie a été réalisée pour connaître les organisations et voir s'il était possible de mettre en œuvre le programme. Ensuite, les bases et les joints ont été assemblés. En janvier 2021, la proposition de lancement a commencé à être finalisée.

La formation des animateurs et des formateurs a débuté le 26 janvier. La première phase de la formation comprenait 10 réunions virtuelles de l'organisation Empodera, qui avait déjà mis en œuvre le programme au Brésil. Là-bas, l'intention était de transmettre la méthodologie du programme et de réfléchir aux raisons pour lesquelles il s'agit d'un programme sportif exclusif pour les filles, de réfléchir à la manière de créer des espaces sûrs physiquement et émotionnellement pour les participantes au programme et à la manière d'agir en cas de maltraitance, de partager des expériences et d'apprendre des différents pédagogique et mise en œuvre du programme.

L'un des défis rencontrés par le programme au niveau local était lié à l'hétérogénéité des 46 organisations impliquées. « Il y avait tout, des clubs plus structurés et plus expérimentés aux salles à manger qui, pour la première fois, étaient encouragées à offrir des activités aux adolescents . Certaines organisations disposaient de leurs propres installations pour élaborer la proposition et d'autres se sont rendues devant des tribunaux publics ou de grands parcs », explique Procopio.

Las adolescentes le dedican un 50 % más de tiempo a las tareas domésticas y de cuidado que sus pares varones y tienen menos oferta de espacios para el deporte y la recreación (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Les négociations territoriales constituaient un autre défi. « Nous avons dû négocier des jours et des heures avec des groupes d'hommes autour des espaces. Dans certains cas, tout allait bien, mais dans d'autres, il y avait des situations dans lesquelles il a été évalué que ce qui était généré n'était pas bon, qu'il était risqué et qu'un autre espace était recherché », explique Procopio.

Une expérience

Anabela Rodríguez est présidente du club Malvinas Argentinas, l'une des organisations, située au Parque Chacabuco. « Les filles venaient tous les samedis. Il y avait deux groupes de vingt : l'un de 10 h à 12 h et l'autre de 12 h à 14 h. Le handball, le football, le hockey et le volley-ball étaient pratiqués. Nous avons utilisé un tribunal public et avec beaucoup d'efforts, nous avons réussi à faire comprendre à la communauté que de 10 à 14 ans, cette zone était pour elle », dit-il.

Rodríguez se souvient qu'au début, les filles, qui vivaient pour la plupart à Bajo Flores, avaient une apparence très individualiste. « Une phrase fréquemment entendue était « si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne prend soin de vous ». Dans le sport, cela signifiait qu'ils ne passaient pas le ballon. Nous travaillons beaucoup sur la groupalité. À la fin de l'année, les filles disaient qu'elles ne se sentaient pas seules et que le fait d'être ensemble les rendait plus fortes », raconte-t-elle.

Rodríguez prévoit que le club reprendra ce mois-ci les événements sportifs : « L'idée est de continuer à générer des propositions pour les filles et de continuer à travailler dans une optique de genre ».

À quoi ressemble la méthodologie

Le slogan était que chaque organisation de quartier devait avoir un coach et un animateur. L'initiative a été mise en œuvre par 128 entraîneurs et animateurs. « Le programme s'engage à faire en sorte que les facilitateurs et les entraîneurs soient liés aux organisations. Il s'agit de la capacité installée restante sur le territoire », explique Daniela Devoto, coordinatrice de la mise en œuvre de l'UVLO par la Fundación SES.

Les premières réunions ont eu lieu entre mars et octobre de l'année dernière. « Nous sommes arrivés à un moment où de nombreux adolescents avaient perdu le contact avec les espaces de réseautage en raison de la pandémie », explique Lisa Solmirano, référente pour ONU Femmes.

La proposition a touché 1 236 adolescents vivant dans des quartiers populaires. L'UVLO a réussi à améliorer la confiance en soi et à faciliter l'accès à l'information sur la santé, les droits, l'autonomisation économique et la planification financière.

Los talleres de Una Victoria Lleva a la Otra incluyen, además de la práctica deportiva, espacios de reflexión e información sobre salud y derechos (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

La méthodologie du programme s'inspire d'un modèle développé par l'organisation Women Win et repose sur deux piliers : l'accès au sport dans des espaces sûrs et le développement des compétences de vie. Cette stratégie est mise en œuvre à travers quatre modules qui sont donnés dans un délai minimum de six mois, sous la forme d'un atelier de vingt-cinq participants par groupe. Au cours de la première heure, les participants réalisent des exercices sportifs dirigés par des enseignants formés à la méthodologie. Au cours de la deuxième heure, le même groupe de filles participe à des séries de dialogues, de théâtre, d'expositions vidéo et de jeux, entre autres dynamiques accompagnées par un animateur.

Après une première phase de mise en œuvre, l'UVLO concentre ses efforts sur la diffusion de la méthodologie par le biais de séminaires et d'ateliers et sur la sensibilisation des secteurs privé et public au potentiel de ce type d'approche pour atteindre les objectifs d'égalité des sexes. « Le programme présente un potentiel d'évolutivité et de réplicabilité très élevé. Je pense que même dans les provinces de l'intérieur du pays, cela pourrait avoir plus d'impact », explique Solmirano.

En ce qui concerne les impacts de l'UVLO, la représentante d'ONU Femmes déclare : « Avec le programme, nous avons pu confirmer que les adolescentes sont intéressées par le sport si on leur offre des espaces sûrs pour le pratiquer . Il doit y avoir de plus en plus de propositions sportives dans une perspective de genre. Bon nombre des filles à la fin du programme se sont senties habilitées et plus confiantes pour faire entendre leur voix. Un autre impact intéressant a été l'expansion des réseaux communautaires. Les organisations se sont liées les unes aux autres et ont découvert les méthodologies permettant de travailler avec cette tranche d'âge. »

El modelo de Una Victoria Lleva a la Otra es formar una entrenadora y una facilitadora en cada espacio para que puedan continuar con las actividades de forma autónoma (Imagen: gentileza Una Victoria Lleva a la Otra)

Le meilleur résultat : rester ensemble

Magali Sahakian, âgée de 19 ans, étudie la technicienne en intervention socio-communautaire à l'Université nationale d'Avellaneda, joue de futsal dans un club de quartier et a été animatrice UVLO dans un centre situé à Cildañez. Elle est membre de l'organisation politique La Colectiva.

La Fundación SES a invité La Colectiva à participer au programme et l'organisation s'est chargée de l'enregistrement. Des prospectus ont été distribués et diffusés par le bouche à oreille. Les réunions ont eu lieu le samedi et le choix a été fait de pratiquer le volley-ball.

« Dans le quartier où c'était mon tour, le plus gros problème était que les filles avaient du mal à parler. Lorsqu'une question a été posée dans l'espace de réflexion, personne n'a répondu. Au fur et à mesure que le programme progressait, la confiance s'est établie et ils se sont beaucoup ouverts. Il y a eu des débats très riches, au cours desquels beaucoup a été appris. Nous avons pu nous renseigner sur des problèmes que nous avions auparavant naturalisés », explique Sahakian.

Aujourd'hui, le groupe est toujours actif et c'est le meilleur résultat. Sahakian résume : « Les filles s'organisent pour jouer au volley-ball entre elles dans le parc Avellaneda. Ils ne seront plus jamais seuls, ils n'auront plus l'impression de ne pouvoir parler à personne. Tisser des filets est une chose très importante qui change votre vie. »

Cette note fait partie de la plateforme Solutions pour l'Amérique latine, une alliance entre INFOBAE et RED/ACTION.