National Coffee Fund a obtenu un prêt de 40 millions de dollars américains d'une banque

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador sosteniendo frutos de café tras cosecharlos en Chinchina, Colombia Nov 22, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Un prêt de 3 ans a été accordé au National Coffee Fund par la banque japonaise Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) pour 40 millions de dollars dans le cadre de la contribution aux objectifs de développement durable.

Compte tenu de la pertinence de ce prêt pour le Fonds, il convient de noter qu'il a été noté au niveau de financement durable conformément aux principes de prêt social de la Loan Market Association, de l'Asia Pacific Loan Market Association et de la Loan Syndications & Trading Association, entités spécialisé dans les prêts syndiqués.

« Nous sommes fiers de renforcer nos relations avec le marché financier japonais, non seulement en raison de sa reconnaissance internationale, mais aussi parce que c'est un complément idéal aux réalisations réalisées au cours des 60 dernières années en termes de positionnement du café colombien au Japon », a déclaré le directeur général du Fonds national du café, Roberto Velez Vallejo.

C'est un bon moment pour la production de café et sa projection internationale. Conformément au prêt accordé par la Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) au National Coffee Fund, la Fédération nationale des producteurs de café a célébré le 60e anniversaire de sa filiale au pays du soleil levant.

Selon l'institution, le Japon est le deuxième marché pour les ventes directes de la Fédération ainsi que la cinquième destination des exportations colombiennes et l'un des principaux clients de la stratégie de valeur ajoutée de la guilde, en l'occurrence celle de l'usine de café lyophilisé colombienne, connue sous le nom de Buencafé.

En outre, la Fédération a souligné que, grâce aux travaux de la filiale au Japon, il s'agissait du lancement historique du café haut de gamme « Emerald Mountain » en 1989, initialement commercialisé par Miyako Shokuhin Corporation, aujourd'hui Capital Corporation.

Ce produit de luxe génère toujours des revenus dans le segment des cafés de spécialité, car il est considéré comme l'un des composants clés du café en conserve le plus vendu au Japon.

La Fédération a indiqué que les exportations de café de la Colombie en 1960 étaient de 41 000 sacs de 60 kg et que, au cours de la dernière décennie, elles s'élevaient à un million de sacs de café par an, étant l'un des produits les plus connus appréciés par les consommateurs japonais.

Le café colombien est arrivé en Turquie et au Qatar

En la imagen, la primera tienda de Juan Valdez en Estambul, Turquía. Foto: Cancillería de Colombia

Parmi les autres nouvelles concernant le café colombien, la Fédération nationale des producteurs de café a également confirmé ces derniers jours que Juan Valdez avait officiellement ouvert deux magasins en Turquie et au Qatar après « un dur labeur et dans le but clair de continuer à développer la marque à l'international ».

Les magasins, situés respectivement à Istanbul et à Doha, selon le syndicat des caféiculteurs, bénéficient du soutien de bariculteurs colombiens, qui ont non seulement participé au processus d'ouverture des établissements, mais seront également en charge de l'attention des clients, comme le savait W Radio.

« L'activité sur ces marchés est la matérialisation des efforts de la marque et un excellent travail d'équipe avec nos franchisés Honest Holding en Turquie et Ali Bin Ali Holding au Qatar. De même, la réalisation de ce jalon est une immense fierté pour Juan Valdez et pour la Colombie, car elle nous permet de continuer à rendre visible l'expérience et la tradition du café de notre pays dans différentes cultures du monde entier », a déclaré le vice-président international de Juan Valdez, Sebastián Mejía, aux mêmes médias point de vente.

Avec l'ouverture de ces deux magasins en Turquie et au Qatar, la guilde des caféiculteurs espère que la présence de la marque parmi les caféiculteurs colombiens sera renforcée dans tout le Moyen-Orient.





