« Mussolini et Hitler ont réussi à transporter des millions de personnes vers la mort dans les camps de la mort », le commentaire brutal de Jo-Marie Burt de l'Université George Mason

Le chef de cabinet du gouvernement de Pedro Castillo, Aníbal Torres, a soulevé une vague de répudiation de le fait de mentionner Adolf Hitler en tant que modèle dans le programme de construction d'autoroutes en Allemagne nazie.

« Je vous donne un exemple : l'Italie et l'Allemagne étaient exactement comme nous. Mais une fois, Adolf Hitler visite le nord de l'Italie et [Benito] Mussolini lui montre une autoroute construite de Milan à Brescia », a déclaré Torres.

« Hitler a vu cela, il est allé dans son pays et l'a rempli d'autoroutes et d'aéroports et a fait de l'Allemagne la première puissance économique du monde », a ajouté Torres lors du conseil décentralisé des ministres de jeudi dans la ville de Huancayo, que Castillo a rejoint plus tard.

Le professeur d'études latino-américaines à l'Université George Mason, le Dr Jo-Marie Burt, s'est exprimé, se joignant au rejet absolu des politiciens, des historiens et de la population en général.

« Et juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas devenir plus surréalistes au Pérou, le Premier ministre parle de Mussolini et Hitler comme des modèles de développement des infrastructures. Ils étaient particulièrement bons pour construire des trains qui ont transporté des millions à mort dans les camps de la mort », a-t-il déclaré sur Twitter.

Les ambassades d'Allemagne et d'Israël à Lima se sont également prononcées et ont rejeté les affirmations de Torres, qui a dû s'excuser quelques heures plus tard.

« Hitler était un dictateur fasciste et génocidaire, au nom duquel la pire guerre de tous les temps a été menée depuis l'Allemagne et un génocide de 6 millions de Juifs a été commis. Face à ce scénario, Hitler n'est pas une référence appropriée comme exemple d'aucune sorte », a déclaré la légation allemande sur sa page Facebook.

L'ambassade israélienne a déclaré que les régimes de Mussolini et d'Hitler ne sont pas un exemple de prospérité ou de progrès.

« Nous regrettons que le discours politique péruvien inclue des références telles que Hitler et Mussolini comme exemple de prospérité. Les régimes de mort et de terreur ne peuvent pas être un signe de progrès », a-t-il partagé sur son compte Twitter.

Quelques heures plus tard, à la fin de la session du cabinet et en présence de Castillo, Torres s'est de nouveau excusé : « À l'ambassadeur d'Israël, si je l'ai offensé, je m'excuse et nous parlerons personnellement ».

« Si nous avions donné comme exemple des progrès de l'Allemagne sur les voies de communication, c'est un fait réel. Cela ne veut pas dire qu'Adolf Hitler n'est pas considéré comme un grand criminel », a-t-il ajouté.

Des journaux tels que The Guardian et The Washington Post ont également reproduit ces déclarations regrettables.

« Les éloges du Premier ministre péruvien à l'égard d'Hitler suscitent une vague de protestations », rapporte The Guardian sur son site Internet. Pour sa part, le Washington Post déclare sur son portail « Le Premier ministre du Pérou cite Hitler comme modèle, provoque l'indignation ».

La présidente du Congrès péruvien, María del Carmen Alva, a tweeté avec indignation que « ce qui a été dit par le Premier ministre Aníbal Torres, louant le génocide d'Hitler, a offensé des milliers de Péruviens ».

« Dommage que le premier ministre Aníbal Torres cite comme exemple d'un fasciste et d'un génocide comme Hitler, nous comprenons maintenant d'où viennent les mesures erronées [du gouvernement], telles que l'échec du « couvre-feu » de jour décrété mardi à Lima », a déclaré le législateur au pouvoir Alex Flores sur le même réseau social.

« Nous aurions préféré qu'il ne fasse pas référence aux mérites d'Hitler. C'est une absurdité qui offense les six millions de victimes du génocide juif », a déclaré l'animateur matinal de la chaîne et de la station de radio du RPP, Fernando Carvallo.

Ce n'est pas la première fois depuis ses deux mois de mandat que Torres, un avocat de 79 ans, mentionne Hitler, car en mars, il a comparé l'ancien président emprisonné Alberto Fujimori au chef nazi, affirmant que « personne n'est jugé pour ses bonnes œuvres, il est jugé pour ses mauvaises actions ».

