Coldplay, le groupe du Royaume-Uni venu au Mexique pour offrir de grands spectacles, est déjà bien plus qu'un groupe de pop rock, il est maintenant devenu l'un des mèmes les plus publiés de la journée, les rendant complètement mexicains.

Coldplay a passé près de 14 jours avec leurs nuits respectives au Mexique en raison de leur plus récente tournée mondiale Music Of The Spheres qui a traversé trois États de la République depuis fin mars 2022 et jusqu'à présent.

Au Mexique, il a débuté les 25 et 26 mars au stade BBVA de Monterrey, à Nuevo León, qui s'est complètement écoulé. Dans ceux-ci, comme dans toute la tournée, ils étaient accompagnés par Carla Morrison, artiste mexicaine en première partie.

Coldplay se convirtió en uno de los mejores memes del día

La date a suivi au stade Akron de Guadalajara le 29 mars, puis, ils ont ouvert trois concerts historiques au Sol Forum de l'Autódromo Hermanos Rodriguez à Mexico. Les dates choisies étaient les 3, 4, 6 et jusqu'au 7 avril 2022. Tous les emplacements ont été vendus.

On ne sait pas avec certitude s'ils sont toujours au Mexique, mais au bout de deux semaines, probablement plus s'ils sont arrivés plus tôt, sur le territoire mexicain, les fans pourraient supposer qu'ils ont adopté diverses attitudes, astuces ou secrets qui ne peuvent être vus que dans ce pays.

Cela est immédiatement devenu une tendance Twitter, dans laquelle les membres de Coldplay étaient impliqués dans des situations de la vie quotidienne dans les principales capitales du pays, dans lesquelles ils se sont lancés de manière fantaisiste.

Ce sont quelques-uns des meilleurs, et ils ont même ajouté des montages en image :

Les gars de Coldplay sont au Mexique depuis si longtemps, qu'avec leurs points, ils ont sorti leur petite maison Infonavit.

Ceux de Coldplay sont au Mexique depuis si longtemps qu'ils sont déjà allés à Tepis pour leur Licuachela respective.

Les gens de Coldplay sont au Mexique depuis si longtemps que si vous leur dites bonjour, ils vous répondent « après-midi, maintenant ».

Les gens de Coldplay sont au Mexique depuis si longtemps qu'ils disent déjà « Voici ton oncle » lorsque l'ingénieur du son arrive pour les saluer.

Les gens de Coldplay sont au Mexique depuis si longtemps qu'ils disent même « non merci » quand quelqu'un leur demande l'aumône.

Les Coldplay sont déjà éligibles aux bureaux de vote lors des consultations.

Ceux de Coldplay sont au Mexique depuis si longtemps qu'ils commandent déjà leur maïs avec du piment dont il démange.

Ceux de Coldplay peuvent désormais se présenter pour une députation /ils peuvent déjà voter sur la révocation du mandat/deviner qui va se présenter.

Les gens de Coldplay sont au Mexique depuis si longtemps qu'ils ont déjà mis des seaux pleins de ciment pour mettre de côté leur place de parking à leur retour du concert.

Les habitants de Coldplay sont au Mexique depuis si longtemps et ont déjà cette marque de vaccin sur le bras.

Ce n'était pas le seul mème dans lequel ils étaient impliqués. Une fois de plus, le nom Alfredo Adame a été le fer de lance des tendances comiques au Mexique, celui qui était candidat au poste de député fédéral jouant à nouveau dans un combat public. Comme prévu, le combat est devenu viral sur les réseaux sociaux et toutes sortes de moqueries et de mèmes ont été déclenchés contre l'acteur.

L'une des dernières à devenir une tendance était une vidéo produite par un utilisateur dans laquelle, en plus d'être au ralenti et en sens inverse un plan du combat, il était accompagné d'une musique de Coldplay.

L'édition est rapidement devenue virale et a suscité des milliers de réactions, car elle a combiné deux thèmes actuels et les a réunis pour aboutir à une vidéo comique, où l'on peut également voir en détail comment Adame a trébuché sur des chaises et est tombé par terre.

