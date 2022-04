Martin Liberman a réagi aux éloges d'Aníbal Torres pour Adolf Hitler : Brute et ignorant !

Le chef du PCM, Aníbal Torres, est impliqué dans une controverse — au point qu'ils demandent son départ — d'un grand secteur de la citoyenneté péruvienne et internationale pour ses commentaires dans lesquels il a salué le génocide nazi Adolf Hitler par ce qui le place comme un bon exemple de gestion dans la construction d'autoroutes en Allemagne pendant les premières années de son mandat, dans les années 1930.

« À une occasion, Adolf Hitler visite le nord de l'Italie et Mussolini lui montre une autoroute construite à partir de Milan. Hitler a vu cela, il est allé dans son pays et l'a rempli d'autoroutes, d'aéroports et en a fait la première puissance économique du monde », a déclaré le premier ministre, bien que sa version soit inexacte, puisque Konrad Adenauer, qui était maire de Cologne (1917-1933), a proposé la construction de plusieurs autoroutes . Les événements évoqués par le premier ministre se sont produits lors du conseil des ministres décentralisé, qui s'est tenu dans la région de Junín.

Bien qu'il ait par la suite tenté de se rétracter et de « clarifier » ce à quoi il faisait référence, ses déclarations font déjà partie des critiques généralisées. Outre les déclarations soumises par les ambassades israélienne et allemande, un commentateur sportif s'est joint à la critique. Il s'agit de Martin Liberman, un journaliste sportif d'Argentine, qui a écrit des mots forts contre le premier ministre péruvien sur son compte Twitter officiel : « Brute et ignorant ! » .

La déclaration du journaliste est déjà devenue virale sur son compte officiel au point d'avoir plus d'un millier de likes, et des commentaires dans lesquels ils soutiennent son opinion personnelle contre les déclarations d'Aníbal Torres. Certains appellent cela un « embarras international ».

AUTRES CONTROVERSES SUR PREMIER

Hier matin, dans une interview sur Blu Radio en Colombie, l'avocat a également qualifié la presse de « coup d'État » et a prédit que nous assistions les derniers jours du gouvernement de Pedro Castillo, bien que le chef de l'Etat n'ait rien mentionné sur une quelconque démission de son poste.

« Eh bien, tout est possible au Pérou. Je répète que cela n'a rien de nouveau dans le pays. Nous avons eu cinq présidents et trois congrès en cinq ans. Nous essayons de surmonter, nous essayons de dialoguer avec l'autre partie, mais la partie opposée ne regarde que leur intérêt, qui sont des monopoles et des oligopoles », a-t-il déclaré à la station de radio.

Cela a propagé la rumeur selon laquelle il avait présenté sa démission de ses fonctions, une nouvelle qu'il a démentie lors d'une conférence de presse dans l'après-midi. Cependant, un autre commentaire du premier ministre ne s'est pas bien passé dans le secteur de l'intérieur. Il s'avère que Torres a critiqué le travail et la formation de la Police nationale péruvienne en la qualifiant de « déficiente ».

« Notre police , nous devons l'admettre, n'existe pas en nombre suffisant. Par contre, sa préparation, on le reconnaît aussi, est déficiente », a-t-il dit. « Je ne donne qu'un exemple, les médias ont également vu ici à l'étranger que sept policiers ne peuvent pas arrêter une seule personne », a-t-il ajouté.

La réaction a été rapide et le titulaire du Mininter, Alfonso Chávarry, a répondu aux critiques de Torres à l'égard de la centrale nucléaire. Je ne suis pas d'accord avec cela. Je ne suis pas d'accord. Au Pérou, il y a la démocratie et tout le monde parle ce qu'il pense et je vais vous dire que je ne suis pas d'accord avec cette position car je connais la police nationale en arrière-plan. C'est une institution historique avec de grands professionnels et des hommes, une institution qui à une époque où le Pérou l'a sauvée », a-t-il déclaré au début de son discours.

