Les États-Unis ont sanctionné une entreprise de construction navale russe et le plus grand producteur de diamants au monde

FILE PHOTO: A piece of diamond-bearing kimberlite on display in Yellowknife, Northwest Territories in Canada September 26, 2015. REUTERS/Susan Taylor/File Photo

Les États-Unis ont pris des sanctions jeudi contre le plus grand producteur de diamants du monde, Alrosa, et la société de construction, de réparation et d'entretien navals United Shipbuilding Corporation (USC) en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine.

« Ces mesures, prises avec le département d'État et en coordination avec nos alliés et partenaires, reflètent nos efforts continus pour restreindre l'accès du Kremlin aux actifs, aux ressources et aux secteurs de l'économie essentiels à l'approvisionnement et au financement de la brutalité de Poutine », a déclaré le secrétaire adjoint au Trésor pour Terrorisme et renseignement financier, Brian Nelson.

Le département du Trésor américain a rappelé dans un communiqué qu'Alrosa, une société responsable de 90 pour cent de la capacité d'extraction de diamants de la Russie, a également été sanctionnée par le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et les Bahamas.

« L'USC est responsable de la construction de presque tous les navires de guerre en Russie, ainsi que de ceux construits pour les clients étrangers. Parallèlement à la reconduction d'USC, le département d'État a nommé 28 filiales et huit membres du conseil d'administration », a-t-il dit à propos de l'entreprise de construction navale.

El Departamento del Tesoro norteamericano anunció medidas contra empresas rusas en respuesta a la invasión a Ucrania REUTERS

En raison de ces sanctions contre ces huit membres de l'USC, leurs biens et intérêts aux États-Unis « sont bloqués ». « En outre, toute entité détenue, directement ou indirectement, par 50 pour cent ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée », a ajouté le département du Trésor.

LE BOUCHER DE MAIUPOL

Le gouvernement australien a annoncé jeudi l'imposition de sanctions financières et d'interdictions de voyager contre le colonel de l'armée russe Mikhail Mizintsev, surnommé « le boucher de Marioupol », ainsi que 64 autres Russes et deux Ukrainiens pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Outre Mizintsev, qui est tenu responsable du bombardement d'un théâtre rempli de civils dans la ville de Marioupol, les mesures concernent le vice-premier ministre, Dmitri Grigorenko, et le chef du développement économique, Maxim Reshetnikov, entre autres hauts responsables, souligne le Ministère australien des Affaires étrangères.

La liste comprend également Galina Danilchenko, qui a été « placée » par la Russie comme « maire » de la ville ukrainienne de Melitopol, ainsi que le législateur ukrainien Oleg Voloshyn, qui, selon le communiqué australien, travaille avec la Russie pour saper le gouvernement de Kiev.

La nouvelle série de sanctions intervient après que des preuves de possibles crimes de guerre ont émergé des massacres de civils attribués aux forces russes dans la ville ukrainienne de Bucha et dans d'autres villages autour de Kiev.

(Avec des informations d'Europa Press)

CONTINUEZ À LIRE :