Les deux filles de Poutine sont entrées sur la liste noire de l'UE et ont été punies avec 214 autres

L'UE a inscrit sur la liste noire les deux filles adultes du président russe Vladimir Poutine et plus de 200 personnes dans le cadre de son dernier train de sanctions pour la guerre de Moscou en Ukraine, selon une liste officielle publiée vendredi.

Les personnes figurant sur la liste, qui comprend également 18 entreprises, sont confrontées à des saisies d'actifs et à des interdictions de voyager dans les 27 pays de l'Union européenne.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient déjà sanctionné les deux filles de Poutine : Maria Vorontsova et Katerina (ou Ekaterina) Tikhonova, nées respectivement en 1985 et 1986.

Sa mère est l'ex-épouse du dirigeant russe, Lyudmila, dont le divorce d'avec Poutine a été annoncé en 2013.

Le Kremlin avait gardé secret les détails de la vie des filles de Poutine.

Les États membres de l'UE avaient déjà accepté d'être inclus plus tôt cette semaine, mais leur liste noire n'est entrée en vigueur que vendredi soir avec la publication au Journal officiel de l'Union européenne, qui exige que les travaux de traduction soient disponibles en 24 langues.

Maria Vorontsova

Au total, 216 personnes ont été ajoutées à la liste noire de l'UE, y compris les descendants de Poutine.

Parmi les autres entrées notables, citons : Herman Gref, directeur de la plus grande banque cotée en bourse de Russie, Sberbank ; l'oligarque Oleg Deripaska, propriétaire d'usines d'armement ; le porte-parole du ministère de la Défense Igor Konashenkov ; d'autres membres de la famille ultra-riche Rotenberg proche de Poutine ; et des membres du administrations qui dirigent des enclaves séparatistes soutenues par la Russie dans l'est de l'Ukraine.

L'UE a déclaré que Vorontsova figurait sur la liste parce qu'elle était copropriétaire de Nomenko, une société « impliquée dans le plus grand projet d'investissement privé de Russie dans le domaine de la santé ». Par conséquent, il a été considéré qu'il bénéficiait du gouvernement russe et qu'il était impliqué dans un secteur qui lui fournissait des revenus.

Elle serait mariée à un homme d'affaires néerlandais d'origine russe, selon les médias.

La liste de l'UE comprenait sa sœur Tikhonova parce qu'elle « dirige actuellement l'initiative de développement Innoopraktika, financée par des entreprises russes clés dont les administrateurs sont membres du cercle intérieur des oligarques proches du président Poutine ». Par conséquent, il a également été constaté qu'il bénéficiait du Kremlin et participait à la génération de revenus.

Katerina Tikhonova baila con Iván Klimov durante el Mundial de Rock'n'Roll en Krakow, Polonia, en 2014 (REUTERS/Jakub Dabrowski) REUTERS

Dans quelques déclarations, Poutine a révélé que ses filles parlent plusieurs langues européennes, ont fait des études universitaires en Russie et vivent dans ce pays. Il a aussi une petite-fille. On ne sait pas grand-chose d'autre, car le Kremlin tient la vie de famille de Poutine hors des projecteurs publics.

Selon les médias russes, Vorontsova est endocrinologue dans une importante société de recherche médicale liée au gouvernement spécialisée dans le traitement du cancer.

Les médias russes identifient Tikhonova comme une mathématicienne qui dirige une fondation scientifique et technologique affiliée à la principale université d'État de Russie. Tikhonova est également une danseuse acrobatique professionnelle de rock and roll et a participé à de prestigieuses compétitions internationales, selon des articles de presse.

L'Union européenne a déjà imposé un gel des avoirs à Poutine lui-même au sujet de l'invasion de l'Ukraine tout en tentant d'accroître la pression sur le président russe et son entourage par l'invasion de l'Ukraine.

Le dernier train de sanctions de l'UE interdit les importations de charbon russe, empêche les navires russes d'entrer dans les ports européens et étend les sanctions contre le secteur financier et le commerce de la Russie.

(Avec des informations de l'AFP)

Continuez à lire :