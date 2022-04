Les anciens dirigeants de Citi cherchent 100 millions de dollars américains pour des fonds spéculatifs cryptographiques

(Bloomberg) - Trois anciens dirigeants de Citigroup Inc. qui ont quitté la banque le mois dernier ont formé Motus Capital Management, une société qui cherche à faciliter les paris sur les crypto-monnaies pour les particuliers fortunés.

Alex Kriete, Greg Girasole et Frank Cavallo cherchent à lever 100 millions de dollars pour une paire de fonds spéculatifs gérés activement qui se concentreront sur les actifs numériques, ont-ils déclaré dans une interview. Chacun d'eux est un partenaire fondateur de Motus, le terme latin désignant le mot « moteur ».

« Les clients ont soif de retours », a déclaré Kriete. « Ils veulent être exposés, mais ils ont du mal à savoir ce qu'est une arnaque et quelles sont les véritables opportunités d'investissement. »

Kriete et Girasole ont fait sensation le mois dernier en quittant Citigroup moins d'un an après avoir été choisis pour superviser un nouveau groupe d'actifs numériques au sein de la division de gestion de patrimoine du géant de Wall Street. Avant cela, Kriete gérait 3 milliards de dollars et Girasole 5 milliards de dollars pour les clients de banque privée de Citigroup. Cavallo a récemment occupé le poste de conseiller en investissement chez Citigroup, où il a supervisé 8 milliards de dollars d'actifs et occupé des postes au sein de la division des ventes commerciales et croisées d'actifs de la société.

Les trois investissent leurs propres actifs dans des fonds Motus, ont-ils déclaré dans les interviews. Les fonds ne seront pas autoconservateurs, ce qui signifie qu'ils ne contrôleront pas les clés privées de leurs actifs numériques, et ils limiteront les actifs qu'ils détiennent auprès des bourses dans le cadre de leurs efforts pour répondre aux processus de diligence raisonnable avec des investisseurs avertis.

« Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs pour répondre aux normes fiduciaires attendues par nos clients », a déclaré Girasole.

Motus, basée à New York, a l'intention d'offrir à la fois un financement de croissance et de revenus Le fonds de croissance se concentrera sur l'investissement dans des jetons à plus faible capitalisation boursière dans lesquels les grands fonds ont plus de mal à investir, a déclaré Cavallo.

« Nous pensons que nous sommes arrivés au coeur de la question », a-t-il dit. « Avec des actifs tels que Bitcoin et ETH, les clients peuvent le faire eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de payer quelqu'un pour leur acheter des bitcoins. »

