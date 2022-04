Le ministère des Affaires étrangères a cité la Commission consultative des relations étrangères pour la décision sur le différend avec le Nicaragua

Le conflit avec le Nicaragua concernant des parties territoriales de la mer dans les Caraïbes, et pour lequel le régime de Daniel Ortega a engagé en 2013 un litige devant la Cour internationale de justice, basée à La Haye (Pays-Bas), est la principale raison pour laquelle le ministère des Affaires étrangères, également le Le ministère des Affaires étrangères, également le ministère des Affaires étrangères de la Colombie, a prévu une réunion avec la commission des affaires étrangères ce vendredi à 8 heures.

Il convient de rappeler que cette délégation est composée des membres du Congrès des deuxièmes commissions de la Chambre des représentants et du Sénat, d'anciens présidents de la Colombie et de délégués gouvernementaux.

C'est précisément le sénateur Antonio Sanguino qui a rendu compte dans divers médias du pays de cette réunion qui suscite de nombreuses attentes.

« Au cours de cette session, nous entendrons parler de la décision concernant des violations présumées dans la mer des Caraïbes, rendue par la Cour internationale de justice de La Haye, qui correspond à une action en justice intentée par le Nicaragua contre la Colombie. Nous espérons que cette décision ne sera pas contraire aux intérêts de notre nation », a déclaré le membre du Congrès sur la radio La W.

Selon Sanguino lui-même, la question du conflit en Europe de l'Est, qui a la diplomatie mondiale à la limite, sera également abordée.

« Nous connaîtrons la position de la Colombie dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous serons également informés des relations avec les États-Unis. J'espère que les anciens présidents de la république pourront y assister », ont-ils cité sur Caracol Radio les propos du sénateur.

À la fin du mois de mars, le ministère des Affaires étrangères a indiqué qu'il y avait déjà une date pour entendre la décision de la Cour internationale de Justice sur deux procès intentés par le Nicaragua et la Colombie.

Il est important de noter que le verdict de la Cour de La Haye n'impliquera aucun changement dans les cartes de l'un ou l'autre des deux pays impliqués dans le litige, comme il l'a fait le 19 novembre 2012.

À cette occasion, la Colombie a maintenu sa souveraineté sur le continent de San Andrés, Providencia et sept clés rattachées au département - Albuquerque, Bajo Nuevo, Sud-Est, Quitasueño, Roncador, Serrana et Serranilla - mais a perdu une partie importante de la mer au profit du Nicaragua et n'en a conservé que douze milles marins de l'eau qui les entoure.

La décision en cours de la Cour de La Haye est liée à des violations présumées des droits souverains et des espaces maritimes dans la mer des Caraïbes par la Colombie, accusées par le gouvernement de Daniel Ortega depuis 2013.

Selon le Nicaragua, la marine nationale colombienne continue d'opérer dans les eaux de la mer des Caraïbes qui ne relèvent plus de sa juridiction. En outre, ils affirment que la publication du décret 1946 de 2013, qui établit la zone contiguë intégrale de l'archipel, le gouvernement de la Colombie omet les changements qui auraient dû se produire sur la carte après la décision.

En réponse à cette demande, la Colombie a attaqué le pays d'Amérique centrale. Selon le ministère colombien des Affaires étrangères, « le Nicaragua a violé les droits de pêche artisanale des habitants de l'archipel, en particulier de la communauté Raizal, d'accéder et d'exploiter leurs bancs de pêche traditionnels ».

En outre, un décret aurait été publié dans ce pays qui serait contraire au droit international et chercherait à ajouter encore plus de zones marines que ce qu'il avait déjà gagné devant les tribunaux, au détriment de la Colombie.

Pour résoudre ce différend, la Cour de La Haye a convoqué plusieurs audiences orales - en face à face et virtuelles - entre le 20 septembre et le 1er octobre de l'année dernière. Au nom de la Colombie, outre les avocats de la défense, la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères, Marta Lucia Ramírez, le gouverneur du département de San Andrés et Providencia, Everth Hawkins Sjogreen, la marine nationale et le représentant de la communauté Raizal Kent Francis James ont pris la parole.

L'équipe qui est intervenue pour défendre la Colombie a défendu les droits de pêche traditionnels de la communauté raizal — dont les bancs de poissons se trouvaient en dehors des 12 milles marins stipulés dans la décision précédente — violation présumée par le Nicaragua des droits à l'égard de la Colombie en ce qui concerne la mer des Caraïbes, la protection de la souveraineté colombienne, la protection de l'écosystème marin et la guerre contre la drogue.

Pour sa part, le régime d'Ortega devrait présenter tous les éléments de preuve dont il dispose sur les violations présumées de l'espace maritime commises par la Colombie depuis le prononcé du jugement en novembre 2012.





