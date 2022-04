Le Congrès a approuvé une initiative visant à exonérer les aliments de base d'IGV

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Ce jeudi 7 avril, la session plénière du Congrès a approuvé une initiative visant à exonérer la taxe générale de vente (IGV) sur les produits de première nécessité, afin de bénéficier aux familles péruviennes.

Et c'est au milieu des manifestations des villageois pour l'augmentation des prix du panier familial, que la proposition a été soutenue par 97 membres du Congrès, neuf contre et deux abstentions. Par la suite, par 96 voix pour, dix contre et une abstention, il est disculpé du second tour de scrutin.

Selon l'initiative, il propose d'établir l'exemption de l'IGV imposée à l'importation ou à la vente intérieure de poulet, d'œufs, de lait, de farine de blé, de nouilles, de sucre et de produits à base de viande. Aliments de première nécessité dans les ménages péruviens.

De même, créer un mécanisme pour l'utilisation et le retour du crédit d'impôt IGV accumulé qui aurait taxé l'acquisition de matières premières et d'intrants et d'autres services utilisés dans le processus de production de l'aliment exonéré.

En outre, l'annexe I-A est intégrée dans le texte unique ordonné de la loi générale sur la taxe de vente et la taxe sur la consommation sélective, approuvée par le décret suprême 055-99-EF.

Toutefois, il établit que la demande de remboursement du crédit d'impôt accumulé et inutilisé peut être soumise tous les trois mois et pour un montant minimum d'une unité fiscale (UIT). Le formulaire, les délais et les autres conditions sont réglementés par Sunat.

Dans le même temps, en tant que dernière disposition supplémentaire, il est prévu que, par un décret suprême approuvé par le ministre de l'économie, les règlements nécessaires à l'application de la loi soient établis.

De même, il précise que la norme approuvée s'applique à partir du premier jour civil du mois suivant la date de sa publication et jusqu'au 31 décembre 2022.

Alors que la disposition transitoire complémentaire fait référence au fait que le pouvoir exécutif est chargé de former une commission multisectorielle composée d'un représentant des ministères de l'économie, du développement agricole et de l'énergie, chargée d'évaluer la réduction des coûts des produits alimentaires et mécanismes au profit d'Amazon.

Il est également établi que Sunat et Indecopi seront responsables du suivi des prix de vente au consommateur final des produits alimentaires qui font partie du panier familial de base.

Rosangella Barbarán parle de l'exemption de l'IGV

« Il a été possible d'approuver l'exemption de l'IGV que certains produits du panier familial soient trouvés et je pense que c'est très important car cela aidera à faire une pause pour les familles qui ont subi la hausse des prix tous ces jours. Je pense que lorsque le Congrès de la République a des points communs, des projets importants émergent », a déclaré la députée à Radio Exitosa.

CONTINUEZ À LIRE