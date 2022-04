Le Brésil a déclaré la troisième vague de la pandémie en « phase d'extinction »

Imagen de archivo de pacientes esperando para recibir atención médica y someterse a un examen de COVID-19 en un club donde se levantó una unidad de cuidado de la salud especializada en coronavirus y síntomas de la influenza, en Río de Janeiro, Brasil. 6 de enero, 2022. REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo

La troisième vague de la pandémie de COVID au Brésil est « en phase d'extinction », a déclaré vendredi la Fondation publique Oswaldo Cruz (Fiocruz), liée au ministère de la Santé et au principal centre d'études médicales du pays, a déclaré vendredi, l'un des plus touchés par le coronavirus au monde.

Selon le Bulletin de l'Observatoire COVID-19 de Fiocruz, publié ce vendredi, l'incidence et la mortalité dues au coronavirus maintiennent une forte tendance à la baisse au Brésil, ce qui a permis, pour la première fois depuis mai 2020, aux 27 États du pays d'avoir des taux de mortalité dus au COVID inférieurs à 0,3 décès pour 100 000 habitants.

« Les nouvelles données nous permettent d'affirmer que la troisième vague épidémique au Brésil, avec la prédominance de la variante omicron, est en phase d'extinction », a conclu le bulletin, qui souligne la réduction progressive du nombre de cas graves, d'hospitalisations et de décès.

« Les scientifiques préviennent toutefois que ce scénario ne signifie pas la fin de la pandémie et qu'il peut être modifié si de nouveaux variants plus létaux émergent ou échappent à l'immunité générée par les vaccins », précise le bulletin.

Tanto la incidencia como la mortalidad por coronavirus mantienen una tendencia de fuerte caída en Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli) REUTERS

La conclusion représente un soulagement pour le Brésil, qui est le deuxième pays avec le plus de décès par COVID au monde, après les États-Unis, avec près de 661 000 victimes, et le troisième avec le plus de cas, après les États-Unis et l'Inde, avec 30,1 millions d'infections.

Malgré ce nombre élevé de décès et d'infections, le nombre moyen de victimes du COVID au Brésil au cours de la dernière semaine est tombé à 174 par jour jeudi, le plus bas en près de trois mois, depuis le 17 janvier (154 victimes par jour).

Cette moyenne est bien inférieure au nombre record de décès quotidiens que le Brésil a enregistré le 12 avril de l'année dernière (3 124 décès par jour), alors que le pays était au sommet de la deuxième vague.

Le nombre moyen de décès dus au COVID en une semaine est tombé à 94 par jour le 6 janvier, un niveau très similaire à celui des premières semaines de la pandémie (mars 2020), mais l'arrivée au pays d'omicron, une variante beaucoup plus contagieuse, a fait bondir la moyenne à 951 victimes par jour le 11 février, dès qu'il s'agit de tomber.

La fuerte caída tanto de las muertes y los casos es atribuida al avance de la campaña de vacunación en Brasil (REUTERS/Adriano Machado) REUTERS

Le nombre moyen de cas, qui a atteint le record de 189 526 par jour le 3 février dernier en raison de la propagation rapide de l'omicron et au plus fort de la troisième vague de la pandémie, a fortement diminué au cours des deux derniers mois et s'élevait jeudi à 20 837 infections quotidiennes, son niveau le plus bas depuis le 6 janvier (15 670 cas) tous les jours).

La forte baisse du nombre de décès et de cas est attribuée à l'avancée de la campagne de vaccination au Brésil, où 162 millions de personnes bénéficient déjà du cycle complet de vaccination (les deux doses ou le vaccin à dose unique), ce qui équivaut à 76 % de la population.

La vaccination a permis au taux de létalité du COVID au Brésil, qui atteignait jusqu'à 3% des personnes infectées en 2021, d'être actuellement inférieur à 0,8 %, selon Fiocruz.

Un autre fait célébré par le plus grand centre d'études médicales considéré en Amérique latine est celui du taux d'occupation des lits pour les patients atteints de COVID, qui est resté inférieur à 60% dans tous les États du pays pour la troisième semaine consécutive.

(Avec des informations d'EFE)

