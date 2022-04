José Soto a soutenu Aldair Rodríguez et a avoué que « pas pour deux millions de dollars », il dirige Universitario

José Soto, emblème d'Alianza Lima, s'est exprimé dans une récente interview après la défaite de l'équipe « bleu et blanc » en Copa Libertadores. Le désormais directeur technique a fait référence à la performance de son ancienne équipe, a soutenu Aldair Rodriguez pour la faute dure contre Robert Rojas et a également complètement exclu de diriger Universitario. « Pas pour deux millions », a-t-il dit.

« Non, non. Je ne dirigerais pas l'université. Ce n'est pas possible. Pas pour deux millions de dollars, il y a des choses plus importantes que l'argent et pour la tranquillité d'esprit de mes filles et de toute ma famille, je ne le ferais pas », a-t-il commenté lors d'une conversation avec l'émission Pitazo Final sur Radio Ovacion.

Par ailleurs, il a évoqué le coup de pied dur que l'attaquant « intime » a commis contre le défenseur paraguayen. « Quand un joueur entre sur le terrain, il va jouer au football, je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui entre pour ruiner un coéquipier. C'était plutôt la véhémence et la cornée d'Aldair, mais ce n'était pas dans l'intention de le casser. C'était un geste fortuit, je ne pense pas que ce soit avec de mauvaises intentions », a-t-il dit.

Enfin, il a analysé et dit comment il voyait la défaite d'Exclub. « Alianza travaille très bien sur le 3-5-2 qui lui a donné le titre l'an dernier et avec ce système, il a enlevé des espaces à River et a été compliqué par le bon travail défensif qu'il a fait. Si vous voyez le but, il vient d'un côté, parce que, bien que River ait géré le ballon, il n'avait pas de chances claires de marquer et il n'est pas venu avec autant de danger que dans d'autres matchs où il est une machine et crée sept ou huit situations de buts. »