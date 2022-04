Jorge Montoya fait un mea culpa : « Je suis au Congrès parce que j'ai reçu le vote des habitants de la ville »

Jorge Montoya a décidé de se rendre au front et de présenter ses excuses, après avoir exprimé des propos douteux sur les habitants de la ville. Comme on peut le rappeler, le membre du Congrès du Renouveau populaire était favorable à la mesure imposée par le président Pedro Castillo pour décréter un couvre-feu tout au long du mois d"avril 5, qui avait déjà des informations selon lesquelles on pensait qu'un groupe de personnes « descendrait des collines » pour piller Lima.

« La mesure est très dure, très drastique et c'est parce que les informations disponibles, à moins qu'elles ne soient parvenues à mes oreilles, sont qu'aujourd'hui ils prévoyaient de piller Lima, de descendre des collines pour piller la ville, non seulement ici mais dans différentes parties du pays, mais la capitale est un lieu emblématique et il doit être protégé », a-t-il déclaré aux médias de la presse, devant le Congrès de la République.

« Ce n'est pas le meilleur moment pour le donner, pas plus que la manière dont il a été donné le meilleur, mais je pense que des mesures de cette nature ou similaires à celle-ci doivent être prises afin de contrôler le débordement populaire », a-t-il ajouté.

Compte tenu de cela, il a décidé ce jeudi de tourner une vidéo et de la partager sur ses réseaux sociaux, s'excusant de ces expressions qui ont été fortement critiquées.

Le membre du Congrès a fait un mea culpa et est sorti pour s'excuser après des expressions malheureuses.

« Chers compatriotes, le 5 avril, j'ai fait des déclarations malheureuses lorsque je suis arrivé au congrès pour essayer de signaler que j'allais voir d'éventuels troubles dans la ville de Lima et j'ai mentionné que des gens allaient descendre des collines. Cette expression a été mal interprétée, mon intention n'était pas d'offenser qui que ce soit. Je m'en excuse auprès de vous. Je suis au congrès parce que j'ai reçu le vote de vous, des personnes qui vivent dans les environs de la ville de San Juan de Lurigancho, à Villa María del Triunfo à Comas, à San Martín de Porres. Je veux vous présenter mes excuses si je vous ai fait sentir mal à propos de mes expressions », a-t-il dit.

« Nous avons soutenu et promu toutes les initiatives visant à contester et à censurer les ministres imreprésentables que ce gouvernement a nommés. En tant que banc et de manière personnelle, nous promouvons la vacance présidentielle car c'est le seul moyen de sortir de cette crise que le président Castillo a généré. Nous n'abandonnerons jamais notre principe en défendant la démocratie et notre patrie et en l'éloignant des extrémismes radicaux et obsolètes qui nous gouvernent aujourd'hui », a-t-il ajouté.

Avant de conclure, il a assuré qu'il était déterminé à se battre pour des causes justes et à défendre ceux qui en ont le plus besoin.

« Notre engagement est et sera envers tous les Péruviens. Nous protégerons toujours les droits des plus pauvres et des plus vulnérables, ceux qui exigent légitimement une présence immédiate de l'État. Mon combat et mon sacrifice depuis le Congrès sont dédiés aux compatriotes qui ont le moins et qui méritent une meilleure qualité de vie , avec eux, c'est mon engagement éternel. Vive le Pérou ! » , s'est terminé.

MONTOYA AVAIT DES INFORMATIONS DE RENSEIGNEMENT DE LA PNP.

Après avoir soutenu l'inamovibilité déposée par le président Pedro Castillo, le législateur a assuré qu'il traitait des informations de la Police nationale péruvienne (PNP) sur des pillages et des actes violents qui se sont produits dans la ville.

« Si toutes les personnes se promènent dans la ville, des innocents tombent en tant que dommages collatéraux et cela doit être évité. Ces solutions ne peuvent jamais être appréciées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises jusqu'à leur fin. Quand ils sont terminés, vous pouvez analyser si c'était bon ou mauvais, en attendant, vous devez essayer de comprendre la situation que traverse le pays. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait éclater un magasin devant nous maintenant qu'ils ne l'ont pas fait derrière le pâté de maisons et que d'autres voisins ont souffert de ce problème », a-t-il dit.

Le député a dit qu'il avait des informations de la police selon lesquelles Lima devait être pillée aujourd'hui. | VIDEO : Twitter

