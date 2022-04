U.S. President Joe Biden addresses the North America’s Building Trades Unions (NABTU) Legislative Conference in Washington, U.S., Aprl 6, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

Le président américain Joe Biden a accusé la Russie d'avoir commis une « horrible atrocité » après au moins 50 personnes, dont cinq enfants, ont été tuées vendredi dans l'attentat à la bombe contre la gare de la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine.

« L'attaque d'une station ukrainienne est une nouvelle atrocité horrible commise par la Russie, affectant des civils qui tentaient de sortir et de se mettre en sécurité », a déclaré le président sur Twitter.

Une attaque aujourd'hui contre la gare de la ville de Kramatorsk, dans le Donbass contrôlée par l'armée ukrainienne et impliquant près de 4 000 civils qui voulaient fuir la région, a fait au moins 50 morts et 87 blessés, un massacre que Kiev attribue aux forces russes.

Le chef de l'administration militaire régionale de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a souligné qu'il y avait cinq enfants parmi les morts.

À ce jour, 98 personnes ont été transférées dans des hôpitaux, dont 16 enfants, 46 femmes et 36 hommes. Douze de ces citoyens sont morts à l'hôpital et 38 à la gare, a-t-il précisé.

Selon le bureau du procureur général de l'Ukraine, au moment de l'impact du missile, « la population était évacuée et il y avait près de 4 000 civils dans la station, principalement des femmes et des enfants ».

Selon des photographies et des vidéos publiées par les autorités locales et la société publique ukrainienne de transport ferroviaire Ukrzaliznytsia, des corps sans vie sont aperçus devant la gare et près du quai parmi des taches de sang, des valises, des sacs à dos, des animaux en peluche et des caddies.

« Les Russes inhumains n'abandonnent pas leurs méthodes. N'ayant pas la force et le courage de nous affronter sur le champ de bataille, ils exterminent cyniquement les civils », a déclaré le président ukrainien Volodymir Zelensky à Facebook.

« C'est ainsi que la Russie en est venue à protéger le Donbass, sa façon de comprendre la protection de la population russophone », a-t-il également déclaré devant le Parlement finlandais.

L'attaque est survenue au moment même où les autorités locales ont exhorté les habitants de la région à quitter l'est du pays dès que possible, face à l'offensive russe finale qui, selon Kiev, aura lieu dans quelques jours à travers le Donbass.

Cuerpos en las calles tras el ataque en Kramatorsk (Hervé BAR / AFP) AFP

L'Unicef a fourni aujourd'hui du matériel médical et des produits d'urgence à Kramatorsk pour répondre à la « détérioration rapide » de la situation dans les régions orientales du pays. Lorsque l'attaque a eu lieu, une équipe se trouvait à peine à un kilomètre de la gare.

Kramatorsk est la principale base militaire de l'armée ukrainienne dans la région et joue un rôle clé, avec la ville d'Izium (Kharkov), qu'elle contrôle déjà, et Sloviansk, dans la stratégie russe de prise en charge de l'ensemble du Donbass.

C'est le long de cet axe, qui commence à Kharkiv assiégé, que les troupes russes veulent avancer vers le sud et envelopper les forces ukrainiennes au nord de Donetsk.

« Les nazis russes ont tiré avec des missiles Tochka-U sur la gare de Kramatorsk, d'où les trains d'évacuation emmènent les habitants de la région vers des endroits plus sûrs en Ukraine, partent de manière organisée », a déclaré Kyrylenko.

« Pour eux, la vie des gens n'est qu'une monnaie d'échange et un outil pour atteindre leurs objectifs cyniques », a-t-il dit.

Selon le président de la société publique ukrainienne de transport ferroviaire Ukrzaliznytsia, Alexander Kamyshin, ce sont deux missiles qui ont touché la station.

L'un des missiles présumés utilisés dans le massacre était inscrit sur un côté « za detéi » (par des enfants), selon une photographie publiée par Kamyshin sur Telegram.

CONTINUEZ À LIRE :