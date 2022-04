Après plus d'un an à montrer son enthousiasme pour participer à la biosérie annoncée par Roberto Gómez Bolaños, joué par le célèbre Chespirito, Lalo Spain ne perd pas espoir d'être considéré comme la vedette du projet dirigé par le fils du défunt acteur.

Et c'est que malgré le fait que l'acteur de Vecinos ait déjà interprété ces derniers mois des caractérisations des personnages de Chespirito à prendre en compte dans le casting, c'est la date à laquelle l'histrion n'a pas reçu d'appel de la production de Roberto Gómez Fernández.

Lors d'une récente réunion avec la presse, l'acteur qui donne vie à Márgara Francisca a déclaré qu'il n'était pas entré en contact avec les réalisateurs de la biosérie, mais cela pourrait être dû au retard de production.

« Plus tard, je ne sais plus. Je comprends, j'ai entendu une rumeur selon laquelle la série partirait jusqu'à l'an prochain, donc je ne sais pas, j'ai déjà fait tout ce qui était en mon pouvoir, si c'est mon tour alors c'est cool et sinon, eh bien, il y a beaucoup de travail. », a-t-il dit.