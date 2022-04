Le député du Parti d'action nationale (PAN), Santiago Creel Miranda, s'est prononcé contre la décision des ministres de la Cour suprême de justice (SCJN), après avoir déclaré la loi sur l'industrie de l'électricité constitutionnelle.

Cette décision a été prise après qu'ils aient mentionné qu'il s'agissait d'un projet inconstitutionnel parce qu'il violait les traités internationaux.

Cependant, dans l'après-midi de ce jeudi 7 avril, après avoir été débattu par les onze ministres de la Cour suprême, les votes n'ont pas été atteints pour la déclarer inconstitutionnelle, puisque seulement 7 votes ont été exprimés et qu'un de plus était nécessaire pour procéder à l'inconstitutionnalité.

Les quatre autres, Loretta Ortiz, Jasmine Esquivel, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, et le ministre présidant, Arturo Zaldivar, ont voté en faveur du LIE.

Faltó un voto para que la Ley de Industria Eléctrica fuera declarada inconstitucional (FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM) Fotografía Cortesía

Après cette décision et les messages félicitant la décision du SCJN de plusieurs responsables, le paniste Santiago Creel, est revenu contre cela, car il a été commenté que sa constitutionnalité avait été approuvée.

« La loi électrique de @lopezobrador_ n'a pas été validée comme constitutionnelle. Au contraire, la majorité des ministres ont voté pour leur inconstitutionnalité », a écrit le vice-président de la Chambre des députés.

Il a ajouté qu'en fin de compte « ce seront les juges de district et les tribunaux collégiaux et en fin de compte encore le SCJN qui résoudront son inconstitutionnalité évidente ».

Enfin, il a ajouté qu'ils devraient continuer « ensemble à se battre pour le Mexique. Ce mardi prochain, AMLO subira une nouvelle défaite lorsque sa réforme constitutionnelle ne sera pas approuvée et que son système électrique ira à la poubelle », a déclaré le panista.

De la même manière, la paniste Margarita Zavala a secoué la chef du gouvernement Claudia Sheinbaum sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a assuré que le SCJN avait déclaré le LIE constitutionnel.

L'ancienne première dame a fait valoir qu'elle « ne comprenait pas ce pour quoi on a voté » et a catalogué la Loi AMLO comme un et a mentionné qu'il n'avait pas vraiment été voté pour sa constitutionnalité, ce qui en tout cas « la majorité a déclaré inconstitutionnel ». Demandez aux 4 ministres soumis. »

Con la LIE, la CFE tendrá mayor control en la producción de energía en el país (REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

Il convient de noter que le PAN a été l'un des principaux détracteurs du LIE et de la réforme énergétique d'Andrés Manuel López Obrador (AMLO), car ils ont souligné que dans les deux cas, il y a un grand revers en matière d'énergie car ils ne font pas le saut vers l'investissement dans les énergies renouvelables.

De même, à la fin du mois de mars, un comité du parti bleu et blanc a tenu une réunion avec l'ambassadeur américain, Ken Salazar, pour discuter des questions de sécurité ainsi que des questions économiques.

Cette délégation était dirigée par le président national du PAN, Marko Cortés, qui s'est prononcé à plusieurs reprises contre l'Electricité Réforme. En outre, Ken Salazar a publié une lettre exprimant ses préoccupations concernant l'approbation du LIE.

De même, l'Institut mexicain pour la compétitivité AC (Imco) a condamné la décision de la loi qui bénéficie au fédéral Commission de l'électricité (CFE) pour la production d'énergie, car cela aurait un impact négatif sur le pays en n'encourageant pas les investissements étrangers.

L'Institut a également assuré que « les principaux perdants de la réforme sont les centrales à énergie renouvelable et propre ».

