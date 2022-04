Elite sur Netflix : comment regarder les épisodes complets de toutes les saisons

En l'absence d'acteurs populaires tels que Dana Paola et Ester Expósito, la série à succès Elite est arrivé sur la plateforme Netflix avec sa cinquième saison, qui nous présente nouveaux membres de Las Encinas. Bien que l'histoire prenne un tournant radical pour laisser place à ces visages, il est plus que clair que la folie et les secrets uniront tout le monde dans la nouvelle chronologie de la production.

Quels sont les acteurs qui vont continuer l'histoire ? Ce sont eux qui ont accepté l'appel à la survie de leurs personnages : Omar (Omar Ayuso), Samuel (Itzán Escamilla), Rebeka (Claudia Salas), Cayetana (Georgina Amorós), Philippe (Pol Granch), Mencia (Martina Cariddi), Ari (Carla Diaz) et Patrick (Manu Ríos).

Après la fête catastrophique du Nouvel An de Philippe et l'évasion de Guzman, le secret de la mort d'Armando met en danger l'amour naissant entre Samuel et Ari. D'autre part, Rebeca a commencé un voyage pour motiver sa découverte de soi, Omar fait tout son possible pour se remettre de la séparation avec Ander.

À cela s'ajoute l'apparition de Bilal, qui va entraver sa relation avec Samuel. La confession d'abus de Phillipe, les attaques de colère incontrôlables de Patrick, le désir de vengeance de Benjamin, un cadeau qu'Armando a fait à Mencia et qui cache un secret qui pourrait détruire « les benjamines », un pacte de silence entre « Samu » et Rebeca qui va rapidement rompre et entraîner les pires conséquences, est le résumé de la liste des événements malheureux qui seront tentés d'expliquer dans cette nouvelle saison disponible sur Netflix.

Cette production originale de la plate-forme de streaming est divisée en cinq parties. En outre, des nouvelles ont été ajoutées qui montrent des histoires parallèles de certains personnages, bien que tous ne fassent pas partie du casting de la saison 5.

Saison 1 (8 épisodes)

Saison 2 (8 épisodes)

Saison 3 (8 épisodes)

Saison 4 (8 épisodes)

Histoires courtes : Phillipe Caye Felipe (3 parties)

Nouvelles : Samuel Omar (3 parties)

Histoires courtes : Patrick (3 parties)

Nouvelles : Ander Omar Alexis (3 parties)

Nouvelles : Nadia Guzman (3 parties)

Nouvelles : Guzmán Caye Rebe (3 parties)

Nouvelles : Carla Samuel (3 parties)

Saison 5 (8 épisodes)

1. Je l'ai tué.

2. Tout va bien

3. Attache-moi

4. Le corps

5. S'il te plaît dis la vérité

6. Tu ne peux pas acheter mon amour

7. Toxique

8. Ton côté du monde et le mien

EN COMBIEN DE JOURS PUIS-JE REGARDER LA SÉRIE EN ENTIER ?

Compte tenu de la récente première d'Elite 5, les fans de séries qui aiment regarder plusieurs productions en même temps peuvent être commandés comme suit. Afin de ne pas perdre le fil de l'histoire, et s'ils prévoient de regarder un épisode par jour, vous pouvez terminer toutes les saisons en seulement deux mois.

Bien sûr, si vous avez du temps libre pour vous consacrer à regarder cette production Netflix, vous pouvez y parvenir en moins de temps. Il est même enregistré que certains fans ont fini de regarder des séries complètes avec plus de 3 saisons en seulement deux jours.

QU'EST-IL ARRIVÉ À DANA PAOLA ?

Si l'on parle de présences qui rassemblent l'essence de la série, il est inévitable de ne pas mentionner Lucrecia, rôle joué par l'actrice mexicaine Dana Paola. Bien que plusieurs s'attendaient à la voir développer ce personnage en profondeur, la chanteuse a pris la décision de donner de la valeur à d'autres aspects de sa carrière artistique.

Dans une interview pour l'émission « El hormiguero », l'interprète a déclaré : « Au fur et à mesure que tout progressait, j'ai dit : « Je pense que pour la première fois, je dois donner une chance à ma musique. J'ai commencé à écrire de bonnes chansons, même si j'ai eu du mal à accepter qu'elles étaient bonnes, que je devais rester dans la musique. Jusqu'à ce que je comprenne de quoi j'étais capable et que nous puissions commencer à voir ce que c'était comme ça, donc j'ai dû dire « non » à Elite 4 ».

Et oui, il a rempli sa mission, car il est resté actif dans l'industrie de la musique, en publiant de nouvelles chansons et en emportant sa voix sur de nouveaux territoires.