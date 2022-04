Des photos de Britney Spears ont suscité des soupçons quant à un voyage à Playa del Carmen

Depuis plusieurs jours, Britney Spears a commencé à partager du contenu sur ses réseaux sociaux où elle a donné des indices qu'elle est en vacances au Mexique. Bien qu'elle n'ait pas exposé sur quelle plage elle profite de la mer, les utilisateurs de Twitter et Instagram affirment qu'elle se trouve à Playa del Carmen.

Depuis le 3 avril dernier, Britney a partagé des photos et des vidéos via Instagram avec son fiancé Sam Asghari où elle montre ses journées à la plage. Parce qu'il a montré des paysages qui, selon les internautes, ressemblent au Yucatan ou au Quintana Roo, la plupart ont dit qu'il pourrait s'agir de Playa del Carmen.

Sam compartió esta foto, en donde confirmó que está en México con Britney (Foto: captura de pantalla/Instagram)

C'est Ashgari qui a exposé et confirmé qu'ils sont tous les deux au Mexique, mais il n'a pas mentionné dans quel état ou quel hôtel. Dans un billet où il a partagé une série de photographies dans lesquelles il pose devant la plage, Sam s'est dit reconnaissant dans la légende et a mis un emoji du drapeau du Mexique, en plus du hashtag #MexicanBatman. Sam a également marqué une marque de chapeaux à Tulum.

Dans la première vidéo que Spears a partagée sur ses vacances, elle a l'air heureuse avec son fiancé et son animal de compagnie, voyageant dans un petit bateau. Il a également filmé un coucher de soleil, avec lequel il a prouvé qu'il se trouvait sur la plage.

Britney compartió varias fotografías con Victoria, su asistente. Asimismo publicó un corto video donde ambas pasean en bicicleta (Foto: Instagram/@britneyspears)

De plus, elle a posté une série de photos avec Victoria Asher, son assistante personnelle, qui l'accompagnerait également dans son voyage. Dans ces images, Victoria était représentée embrassée, sans vêtements et à l'intérieur d'une piscine.

La vidéo qui a le plus attiré l'attention des internautes est celle dans laquelle elle a été remontrée seins nus, maintenant sur le sable de la plage et avec certaines personnes dans le public.

En raison du luxe montré dans les vidéos et les photos que Britney et son petit ami ont partagées, ses fans ont le sentiment qu'il s'agit d'un hôtel cher où sa vie privée serait protégée des gens qui veulent la retrouver et la harceler.

(Foto: Instagram/@britneyspears)

En outre, l'interprète de Toxic a confirmé qu'elle se trouve dans un centre de villégiature où les paparazzis ne sont pas autorisés, il n'y a donc personne qui s'introduit dans sa vie privée. Dans cette publication, il a remercié son avocat de lui avoir recommandé cet endroit, car il a pu profiter « pour la première fois de ma vie » de ne pas être harcelé par la presse et de pouvoir se comporter comme il le souhaite.

Une autre chose qui a surpris ses fans est que la princesse de la pop a d'abord désigné Sam comme son « mari », mais on ne sait pas s'ils ont réellement célébré leur mariage.

(Foto: captura de pantalla)

La presse américaine dit que le chanteur est au Mexique, cela parce qu'il s'est avéré que Jason Alexander a partagé sur son compte Instagram qu'il est également censé être dans le pays, bien que cela ait été démenti.

En revanche, les internautes ont rappelé qu'en décembre dernier, Spears avait fêté ses 40 ans au Mexique. À cette occasion, il n'a pas non plus partagé où il était en vacances, mais il a partagé une courte vidéo avec quelques photos de son hôtel et de son gâteau, et dans la description, il a écrit : « Le Mexique allait bien ».

