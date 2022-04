Des dizaines de personnes meurent après l'attaque du centre d'évacuation en Ukraine

(Bloomberg) Des dizaines de personnes ont été tuées et blessées après que la Russie a bombardé le principal centre d'évacuation ferroviaire sur le flanc est du territoire contrôlé par le gouvernement à Kiev, ont annoncé vendredi des responsables ukrainiens.

Au moins 39 ont été tués et plus de 80 blessés lorsqu'au moins un missile russe « Tochka-U » muni d'armes à sous-munitions a frappé la gare principale de Kramatorsk, une ville située à environ 75 kilomètres de Donetsk, contrôlée par les séparatistes, ont indiqué des responsables.

La ville est devenue un centre d'évacuation, offrant à environ 8 000 personnes par jour, principalement des femmes et des enfants, la possibilité de fuir la guerre en Russie, a déclaré le maire Oleksandr Honcharenko. Les photos publiées par Zelenski et le ministère de la Défense montraient les victimes éparpillées dans des valises pleines. L'attaque a provoqué une forte condamnation de la part de l'Ukraine et de l'Union européenne.

« N'ayant ni force ni courage pour nous affronter sur le champ de bataille, ils détruisent cyniquement des civils », a écrit le président Volodymir Zelensky sur Facebook.

Le ministère russe de la Défense a nié toute responsabilité dans l'attaque et a affirmé qu'il avait déjà éliminé l'utilisation du type de missile trouvé sur les lieux, a rapporté Interfax.

Plusieurs heures avant l'attaque, les forces russes ont bombardé la seule liaison ferroviaire contrôlée par le gouvernement reliant Kramatorsk à l'ouest de l'Ukraine, a indiqué le chemin de fer régional.

Plus de 200 000 habitants de la région de Donestk ont utilisé le chemin de fer pour l'évacuation depuis le début de la guerre le 24 février, a déclaré la porte-parole du gouvernement régional Tetyana Ihnatchenko à la télévision Ukraine 24.

Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré dans une vidéo informative que l'incident était une attaque délibérée contre des civils.

« Ils savent où attaquer », a-t-il dit, promettant de poursuivre les évacuations de la zone alors que les forces russes se préparent à une offensive à grande échelle et à une escalade dans la région.

« Ils bombardent tout : des infrastructures civiles critiques, des infrastructures médicales essentielles », a déclaré Kyrylenko. « L'ennemi ne reculera devant rien. »

L'UE a fermement condamné l'attaque, le chef de la politique étrangère Josep Borrell ayant tweeté qu'il s'agissait d'une « nouvelle tentative visant à fermer les voies d'évacuation à ceux qui fuient cette guerre injustifiée et causent des souffrances humaines ».

Borrell et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendent à Kiev vendredi pour rencontrer Zelensky.

