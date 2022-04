Daniel Urresti, Rafael López Aliaga et George Forsyth en tête des sondages pour la mairie de Lima

Le 7 octobre 2022, les élections municipales et régionales auront lieu au Pérou et selon le dernier sondage Datum, Daniel Urresti mène l'intention de vote avec 21%, suivi du leader du Renouveau populaire et d'extrême droite, Rafael López Aliaga, avec 19%. Alors qu'à la troisième place, et plus loin, se trouve l'ancien maire de La Victoria, George Forsyth avec 10%.

Ricardo Belmont se classe quatrième avec 7 %, suivi d'Alberto Tejada (4 %). Álvaro Paz de La Barra a 3 % et Eddie Cuellar 2 %.

Représentant de Popular Force, César Combina atteint à peine 1%.

Cependant, 22 % ont déclaré qu'ils voteraient en blanc, qu'ils voteraient en blanc ou qu'ils n'accepteraient aucun candidat et 10 % d'entre eux ne décident toujours pas pour quel candidat

Selon la fiche d'information, cette enquête a été menée à l'échelle nationale auprès du groupe cible d'hommes et de femmes âgés de 18 à 70 ans et présente une marge d'erreur de 4,5 %.

CAMPAGNE POUR LA SALLE MUNICIPALE

Bien que les candidats du parti au pouvoir et des autres partis politiques ne soient pas encore connus, la course pour atteindre la mairie a commencé sur les réseaux sociaux, où le candidat du parti « Podemos » n'hésite pas à faire des commentaires sévères contre l'actuel maire de Lima, Jorge Muñoz et les candidats rivaux.

Urresti, qui a été candidat à la présidence de la République, s'est déclaré « porte-étendard » contre le crime et parmi ses promesses de campagne, comme les autres candidats, figure la lutte contre la criminalité dans la capitale péruvienne qui a été submergée par les tueurs à gages, les racketteurs et les Vénézuéliens mafias qui se sont emparées de diverses régions de Lima.

Rafael López Aliaga, du Renouveau populaire, a récemment confirmé sa candidature à la mairie de Lima, mais les déclarations désobligeantes du porte-parole du Congrès de son parti, Jorge Montoya, qui a déclaré à la veille qu'il était en faveur de l'immobilisation décrétée par le gouvernement, car il avait des informations selon lesquelles ils étaient aller « descendre les collines pour piller la ville », ont bouleversé le leader d'extrême droite et sa campagne électorale.

López Aliaga, dans une interview au RPP, a déclaré que le dicton de Montoya était à titre personnel et ne reflétait pas la position de son banc parlementaire. « Cette phrase m'a perplexe, je l'ai appelé pour lui dire qu'il devait s'excuser, mais il ne s'est pas excusé et j'ai dû m'excuser et je m'excuse en tant que parti pour cette phrase malheureuse. Je suis indigné et je ne suis pas d'accord, ce sera la responsabilité de Jorge Montoya ce qu'il veut dire, c'est une phrase désobligeante », a-t-il dit.

Pendant ce temps, George Forsyth, qui se classe troisième dans l'intention de vote, a été durement critiqué pour avoir utilisé sa vie personnelle comme vitrine pour remporter le vote populaire. Il y a quelques années, avant la campagne électorale municipale de 2018, il s'est fiancé et a épousé l'actrice Vanessa Terkes. Son mariage a été présenté dans les médias et cette exposition l'a aidé à gagner le poste de maire de La Victoria, un poste qu'il a démissionné quelques années plus tard pour se présenter aux élections présidentielles, mais le scandale de sa séparation et l'accusation d'agression contre son ex-partenaire a inversé les résultats et n'a pas le place en premier lieu et son parti a perdu son inscription électorale car il n'a pas pu atteindre 5 % des voix.

