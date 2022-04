Dani Alves a assuré qu'il n'investirait pas une fortune à Haaland et a indiqué quelle mégastar Barcelone devrait signer

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 3, 2022 FC Barcelona's Dani Alves during the match REUTERS/Albert Gea

Dani Alves est le footballeur le plus titré de l'histoire du football, avec 45 couronnements, et il est également l'un des meilleurs arrières droits de tous les temps, c'est pourquoi son opinion est entendue à Barcelone et par tous les experts du football. Dans ce contexte, ce n'est pas un hasard si cette semaine le Brésilien s'est prononcé sur le prochain marché des passes et a donné ses yeux sur ce que le club catalan devrait faire.

L'athlète de 38 ans fait partie de l'effectif de Blaugrana, bien qu'il n'ait participé qu'à 10 matches tout au long de la saison et qu'il ait été consulté par les sites Sport et Mundo Deportivo au sujet de l'arrivée possible d'Erling Haaland dans le vestiaire du culé. L'artilleur norvégien, avec un contrat actuel avec le Borussia Dortmund, est recherché par les meilleurs clubs du monde, tels que Manchester City, United, Liverpool et le Real Madrid et Barcelone participe également à cette candidature.

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de la Juventus s'est montré sincère en donnant son avis sur la question : « Je ne jetterais pas le reste pour Haaland. Honnêtement, je ne dépenserais pas beaucoup d'argent pour ça. À Mbappé, oui, mais pas à Haaland. Je joue au poste de directeur sportif, hein, mais je parie d'abord sur Mbappé. Cela me semble plus complet à tous égards. Si vous voulez faire un investissement géant, vous devez le faire au mieux. Si cela ne tenait qu'à moi, je parierais sur Mbappé. »

Erling Haaland tiene apenas 21 años y sus registros goleadores son superiores a los que tenían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a esa edad (Reuters) REUTERS

Son commentaire a résonné sur les portails européens principalement parce que Mbappé mettra fin à son lien avec le PSG en juin et ne l'a pas encore renouvelé, on pense donc qu'il a déjà accepté d'arriver dans une autre équipe. Tout porte à croire que sa destination sera le Real Madrid. « C'est ce qu'il y a de mieux, et pour le style du Barça. Pour le moment, dans le football, il n'y a pas d'autre mieux que lui », a-t-il insisté auprès du Français de 23 ans.

En revanche, il a choisi les deux joueurs qui - selon lui - se démarquent le plus sur l'arrière droit : « J'aime beaucoup Alexander Arnold de Liverpool, j'aime aussi beaucoup Hakimi (du PSG), avec des mais j'aime ce qu'il fait. Il y en a un à Flamengo, il est jeune, j'aime la façon dont il joue et comment il comprend le jeu (Matheuzinho) ».

Dans le même temps, dans le cadre de l'émergence d'une nouvelle génération de joueurs de football avec une grande projection de La Masia, l'académie de Barcelone, comme Pedri ou Gavi, Alves a reconnu qu'il existe actuellement une forte pression qui se heurte directement au développement : « Le football d'aujourd'hui ne vous donne le temps d'attendre que les jeunes prennent du fogueen. À partir de maintenant, le sport vous demande au maximum. »

