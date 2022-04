Comas : trois hommes ont été tués par des tueurs présumés dans un parc, devant des enfants

Dans la nuit du 7 avril, dans le parc « Año Nuevo », tout près de l'avenue Miguel Grau, dans le quartier de Comas, un groupe de tueurs à gages, trois personnes ont été tués devant le marché local situé sur l'avenue Juan Velasco Alvarado. Les hommes n'ont pas encore été identifiés.

Selon des témoins de l'incident, deux personnes sont arrivées sur les lieux à bord de deux motos linéaires et ont tiré plus de 30 fois sur leurs victimes. Le plus inquiétant, c'est qu'ils ne se souciaient pas du fait qu'il y ait environ 30 enfants qui jouaient dans le parc de loisirs.

Les victimes sont arrivées au parc à bord de deux véhicules, d'un taxi et d'une camionnette. Ils auraient discuté avec des amis jusqu'à ce que les deux motos arrivent dans la région et que l'un des tueurs à gages leur tire dessus à bout portant. Les victimes ont tenté de s'enfuir, mais ont été touchées par des balles.

DANS L'ENQUÊTE POLICIÈRE

Des agents des forces de l'ordre du poste de police de Pascana sont arrivés sur les lieux et ont bouclé la zone, puis les experts en crime sont arrivés. Il y avait également la présence du procureur de garde, avec lequel les corps ont été emmenés à la morgue de la Collique, pour poursuivre les enquêtes. Plus de 20 douilles de balles ont été retrouvées.

Les familles des victimes sont également arrivées sur les lieux, mais ont évité tout contact avec la presse.

Bien que les personnes tuées n'aient pas été identifiées, il existe certaines versions des raisons du crime et de l'identité des tueurs présumés. On pense qu'ils seraient membres de Civil Construction ; bien que ce soit une version non corroborée par les autorités.

En revanche, il est présumé que l'une des personnes tuées était un officier de la police nationale. Dans une autre version, on pense que l'une des victimes était un homme d'affaires et les deux autres étaient des policiers qui travaillaient comme agents de sécurité. Jusqu'à présent, cependant, le crime reste dans le domaine de l'enquête.

Dans le parc où le crime a été commis, une trentaine d'enfants jouaient. | VIDEO : Buenos Dias Peru (Panamericana)

DES VOISINS QUI SIGNALENT DES CRIMES CONSTANTS

Les habitants de l'urbanisation du « Nouvel An » ont dénoncé et réitéré leur demande de renforcement de la sécurité et des patrouilles dans la région. Ils soulignent qu'il y a tout juste un mois, un couple a été tué dans le même parc, qui n'a pas été éclairé depuis longtemps.

Ces crimes se produisent dans le contexte de l'état d'urgence à Lima et Callao, qui a été prolongé de 45 jours supplémentaires, à compter du 20 mars

DROITS SUSPENDUS PENDANT L'ÉTAT D'URGENCE

Droit à la liberté : les sujets de droits peuvent exercer tout type d'activité impliquant l'exercice d'autres droits fondamentaux autres que la liberté, à condition qu'ils ne violent pas avec elle les normes qui composent l'ordre public, les bonnes coutumes et celles qui sont impératives par nature.

Inviolabilité du domicile : Les sujets de droits peuvent empêcher toute autre personne d'entrer chez eux pour mener des enquêtes, des perquisitions ou d'autres motifs s'ils ne l'autorisent pas ou lorsque des tiers n'ont pas d'ordonnance du tribunal. Ils ne peuvent toutefois pas l'empêcher en cas de flagrant délit ou de danger très grave de sa perpétration.

Liberté de réunion : Les sujets de droit peuvent se regrouper, se rassembler ou se réunir, sans préavis, à la fois dans des lieux privés et ouverts au public tant qu'ils le font pacifiquement. Au contraire, les réunions dans des lieux publics ou sur la route nécessitent un préavis à l'autorité, qui ne peut les interdire que pour des raisons avérées de sécurité ou de santé publique.

Liberté de transit sur le territoire national : Les sujets de droits, en principe, peuvent se déplacer librement, à l'intérieur du territoire national sur lequel ils ont leur domicile et également en dehors de celui-ci, ce qui implique la possibilité de choisir où vivre. Sauf pour des raisons de santé, par décision de justice ou par application de la loi sur les étrangers.