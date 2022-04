Claudia Sheinbaum est une candidate depuis qu'AMLO l'a fait connaître : Ricardo Monreal

Foto de archivo. El senador mexicano Ricardo Monreal habla durante la entrega del acuerdo comercial TMEC entre Estados Unidos-México-Canadá en el edificio del Senado en la Ciudad de México, 30 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Jasso

Ricardo Monreal, leader du banc du Mouvement de régénération nationale (Morena) au Sénat de la République, a réaffirmé ses intentions politiques lors des élections présidentielles de 2024, cependant, a assuré que le chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, est le candidat favori du président Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lors d'une conférence de presse du Sénat, le président également du Conseil de coordination politique (Jucopo) a déclaré qu'il continuerait à travailler pour obtenir la sympathie des citoyens, mais il a souhaité au président de la capitale deux ans après les élections au cours desquelles le prochain ou le prochain sera décidé chef de l'exécutif.

« Tout le monde sait qu'elle est aspirante à partir du moment où le président l'a annoncée il y a un an, cela ne me semble pas anormal, il me semble normal qu'elle soit dans ce processus et qu'elle se bat pour pouvoir participer à l'intérieur de Morena. Je ne vais pas dire du mal d'elle, je ne pense pas qu'il soit temps, je lui souhaite bonne chance », a déclaré Monreal Ávila.

Según Monreal, Sheinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas

De même, le législateur du parti Guinda a déclaré que pour l'instant, il s'attacherait à jouer pleinement son rôle au sein du Sénat, mais qu'il attendrait le moment opportun pour s'inscrire en tant que candidat potentiel de Morena en 2024.

« Nous ne sommes pas désespérés, nous travaillons au Sénat, nous essayons de nous conformer à la loi. Je respecte strictement la loi, je respecte l'État de droit et je ne crée aucun problème parce que je crois en la loi. Je suis un homme formé à la discipline juridique, et lorsque les nations respecteront fidèlement l'État de droit et le principe de légalité, ce sera toujours mieux », a déclaré le président de Jucopo.

En septembre de l'année dernière, l'inauguration d'une succursale du Banco del Bienestar dans le bureau du maire Gustavo A. Madero dans la capitale du pays, dirigée par le chef de l'exécutif et le président, a donné le ton au sein de la cerise parce que López Obrador a exalté le travail de Sheinbaum Pardo à la tête du CDMX et a déclaré qu'il se sentait bien représenté par elle.

« C'est une ville très solidaire, très fraternelle et également bien gouvernée par Claudia Sheinbaum », avait déclaré López Obrador à l'époque.

En aquella ocasión, AMLO dijo que se siente bien representado por Claudia Sheinbaum (Foto: JUAN SOTELO/CUARTOSCURO.COM) Juan Sotelo

Cependant, ce qui a fait du bruit dans la sphère politique du pays, c'est que López Obrador a levé la main de Sheinbaum Pardo en même temps que le soulignant. Compte tenu de cela, les fonctionnaires, les journalistes, les analystes et les universitaires ont classé ce fait comme une découverte possible par le Tabasqueño.

Bien que Sheinbaum Pardo ait mené les sondages avant 2024, à plus d'une reprise, la présidente de la capitale a déclaré que sa priorité était CDMX, elle a toutefois aussi clairement indiqué que le candidat représentant Morena sur les bulletins de vote devra être sélectionné par le biais d'un sondage interne.

« C'est ce qui est établi dans les statuts du parti auquel nous appartenons, qui est Morena, c'est par les statuts, c'est quelque chose avec lequel je suis d'accord, mais aussi, le président de la République l'a toujours maintenu avant même que Morena n'existe, c'est quelque chose qui est même dans les statuts et je pense que c'est est une méthode appropriée », a déclaré le président de la capitale lors d'une conférence de presse en 2021.

Selon le cabinet de conseil Enkoll, Claudia Sheinbaum, elle mène les préférences avec 37% des répondants qui voteraient pour qu'elle soit la candidate, tandis qu'à la deuxième place se trouve le chef du ministère des Affaires étrangères (SRE), Marcelo Ebrard, avec 20%.

