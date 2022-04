Attention étudiants : du 18 au 21 avril, les 3, 5, 7 et 9 tests Sabre seront appliqués

Ces dernières heures, le ministère de l'Éducation nationale et l'Institut colombien pour l'évaluation de l'éducation (Icfes) ont annoncé que les tests Sabre pour les niveaux 3, 5, 7 et 9 se tiendraient du 18 au 21 avril.

Cette année, le test sera appliqué à 200 000 étudiants de 1 300 lieux d'enseignement sélectionnés dans les 32 départements du pays.

« Je suis reconnaissant pour le soutien des recteurs qui travaillent en permanence pour la communauté et je les appelle à travailler ce mois-ci à la réalisation des tests de sabre 3e, 5e, 7e et 9e sous la modalité papier et crayon, rappelez-vous que la composante virtuelle a eu lieu l'année précédente », a déclaré le ministre de l'Éducation, María Victoria Angulo.

Il a ajouté qu'avec ces tests, il sera possible d'identifier où se situent ces défis éducatifs dans le pays et de servir de contribution pour concevoir une politique plus proche de ce que chaque région et chaque établissement d'enseignement a besoin.

Pour sa part, la directrice générale de l'Icfes, Mónica Ospina Londoño, a averti que l'institution voulait « laisser un processus structuré dans le pays avec la création d'une base de référence pour le suivi des trajectoires scolaires complètes du primaire au collège » et ainsi consolider l'une des composantes essentielles. de l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement en Colombie ».

Le responsable a également rappelé que les enfants et les adolescents qui passeront ces tests de sabre 3e, 5e, 7e et 9e de l'enseignement de base primaire et secondaire sont ceux qui étudient les classes 4, 6, 8 et 10 cette année.

Sur ce que ces tests vont évaluer, le directeur de l'Icfes a précisé que, « dans ce nouveau cycle et la base de référence des 3e, 5e, 7e et 9e tests Saber, en plus d'évaluer différents domaines de connaissances, nous obtiendrons des informations complémentaires sur le développement des compétences socio-émotionnelles et certaines les facteurs qui sont liés et qui peuvent mettre l'accent sur le développement des compétences des étudiants ».

Ainsi, selon le ministère, les étudiants qui seront évalués présenteront des tests liés aux compétences en communication en langage, en lecture et en mathématiques. Et pour les cinquième, septième et neuvième étudiants, ils présenteront des tests en sciences naturelles et en éducation à l'environnement, en pensée citoyenne et, enfin, en compétences de communication linguistique avec un test d'écriture.

MinEducation et Icfes ont noté que trois questionnaires auxiliaires seront également appliqués afin de recueillir des informations socio-économiques, les facteurs associés et les compétences socio-émotionnelles des étudiants. Les enseignants et les chefs de groupe doivent également soumettre le deuxième questionnaire mentionné ci-dessus.

L'Icfes a également précisé que les établissements d'enseignement qui participeront aux tests ont été sélectionnés à partir d'un échantillon, car la représentation a été recherchée en fonction de la nature de l'établissement d'enseignement (officiel, non officiel) et de son emplacement (urbain, rural), entre autres caractéristiques.

À cet égard, le ministère de l'Éducation a déclaré que, « comme il s'agit d'un échantillon et d'un test contrôlé, avec une représentation nationale et régionale, un rapport général sera publié en 2022 et il n'y aura aucun résultat au niveau des établissements d'enseignement ».

En outre, cette application prévoyait un plan d'échantillonnage qui permettrait de générer des estimations au niveau du département.

