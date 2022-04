Aníbal Torres et ses éloges pour Adolf Hitler ont fait le tour du monde : c'est ainsi que la presse internationale a rapporté

Aníbal Torres a salué Hitler dans un discours controversé au Conseil des ministres | VIDEO : Canal N

Le chef de cabinet ministériel du Pérou, Aníbal Torres, a soulevé une vague de critiques jeudi comme modèle pour suivre le programme de construction d'autoroutes d'Adolf Hitler dans l'Allemagne nazie.

« Je vous donne un exemple : l'Italie et l'Allemagne étaient exactement comme nous. Mais une fois, Adolfo Hitler visite le nord de l'Italie et [Benito] Mussolini lui montre une autoroute construite de Milan à Brescia », a déclaré Torres, bras droit du président de gauche Pedro Castillo.

« Hitler a vu cela, est allé dans son pays et l'a rempli d'autoroutes et d'aéroports et a fait de l'Allemagne la première puissance économique du monde », a ajouté Torres lors d'une séance publique du cabinet jeudi dans la ville andine de Huancayo, que Castillo a rejoint plus tard.

Ses propos ont immédiatement généré le rejet des politiciens de l'opposition et des responsables gouvernementaux, ainsi que des ambassades d'Allemagne et d'Israël à Lima, ce qui a incité Torres à s'excuser quelques heures plus tard.

De même, la réaction a été telle qu'elle a transcendé les frontières. Des médias tels que The Guardian, The Washington Post, entre autres, ont relaté les propos malheureux de l'homme politique péruvien.

« Le Premier ministre péruvien a cité jeudi Adolf Hitler comme un modèle de développement des infrastructures qui a transformé l'Allemagne en une 'puissance économique de premier plan dans le monde', un commentaire qui a suscité l'indignation alors que son pays continuait de tomber dans le chaos politique », était comme l'a rapporté le Washington Post.

Il ajoute que les commentaires du premier ministre sont la dernière controverse touchant l'administration Castillo, en proie à des allégations de corruption et à des critiques sur ses nominations au cabinet. « Au cours des huit mois qui se sont écoulés depuis l'entrée en fonction de l'ancien instituteur inexpérimenté, il a survécu à deux votes de destitution. Son ministre de l'Agriculture a été impliqué, mais non condamné, dans deux homicides, allégations qu'il nie. Son ministre de l'Éducation a été accusé d'avoir plagié sa thèse de doctorat. Son ministre de la Santé, qui a vendu une eau aromatisée comme traitement anti-âge, a récemment été inculpé. »

Alors que le Guardian écrivait : « Au cours d'une semaine où le gouvernement de Pedro Castillo a été plongé dans une crise politique causée par la hausse des prix des carburants et des engrais causée par l'invasion russe de l'Ukraine, et les efforts maladroits du président pour calmer les émeutes, le commentaire jeudi a provoqué des reproches de toutes parts. »

D'autres médias ont également fait état de cela.

EXCUSES ULTÉRIEURES

Le chef du Cabinet des ministres a présenté ses excuses à l'ambassadeur d'Israël au Pérou, déclarant qu'à aucun moment il ne voulait exalter la figure d'Adolf Hitler, qu'il a réitéré être un criminel.

« Il ne faut pas mal comprendre les choses, je ne prends pas Hitler comme exemple à suivre, car j'ai également dit que c'était un grand criminel. Monsieur l'Ambassadeur d'Israël, si vous pensez que je vous ai offensé, je m'excuse, nous parlerons personnellement », a-t-il dit.

