Aníbal Torres défend sa position sur Hitler : « Même le criminel le plus expérimenté peut faire des œuvres positives »

Aníbal Torres défend le discours d'Hitler à Puno | VIDEO : Canal N

Le Premier ministre de Pedro Castillo dirige la 5ème session du Conseil des ministres décentralisé à Puno. Lors de son discours, Aníbal Torres a défendu son discours où il a mentionné Adolf Hitler, malgré la condamnation nationale et la communauté juive, allemande et internationale, mais cette fois, il a fait une comparaison nationale avec l'ancien président Alberto Fujimori, indiquant que « même le criminel le plus expérimenté peut faire des choses positives ».

« Hier, j'ai donné un exemple de la manière dont le criminel le plus expérimenté peut accomplir des travaux positifs, mais je vais maintenant donner un exemple du Pérou. L'un des souverains les plus expérimentés qui est maintenant derrière les barreaux », a-t-il déclaré dans son discours.

« Il a été l'auteur médiatisé pour l'enlèvement, la torture et le démembrement des étudiants de La Cantuta, ainsi que l'incendie de leurs restes et l'enterrement clandestin sur la route de Lima à Cieneguilla. Je peux juste dire que tu n'as pas fait quelque chose de bien ? La vérité me manquerait. Je suis une personne honnête et je dis la vérité. Et je n'ai peur de rien, parce que je ne m'accroche pas à mes fonctions. J'ai appris à survivre avec mon travail et pas seulement à mendier pour des emplois comme d'autres l'ont fait en 200 ans de vie républicaine », a-t-il ajouté.

Torres remplace ainsi l'ancien président Fujimori et le génocidaire Adolf Hitler au même poste. Il est rappelé que, après que la Cour constitutionnelle (TC) eut statué en faveur de la libération d'Alberto Fujimori, le premier ministre a montré son rejet en comparant le ancien président du dictateur allemand.

« Nous devons reconnaître ses bonnes actions, mais je les donne en exemple : en Allemagne, n'est-ce pas Adolf Hitler qui a fait de lui une puissance mondiale ? C'était lui, mais il a été condamné, non seulement par les Allemands, mais par le monde entier, pour les grands crimes qu'il a commis. Personne n'est jugé -judiciairement- pour ses bonnes œuvres, il est jugé pour de mauvaises actions », avait-il déclaré à l'époque.

Torres a souligné que malgré les critiques, « nous soutiendrons toujours le gouvernement de Pedro Castillo où que nous soyons, car nous ne sommes pas là pour le travail mais pour défendre les intérêts du pays ».

« Nous n'appliquons pas une économie communiste et marxiste, nous pratiquons l'économie sociale de marché créée par Konrad Adenauer en Allemagne et j'espère qu'ils l'étudieront, car j'ai personnellement vu cette société et j'ai voyagé à travers cette réalité. Je parle avec des connaissances acquises non seulement dans les livres, mais aussi dans ce livre géant que personne ne peut surmonter », a souligné le premier ministre du gouvernement de gauche de Castillo Terrones

DISCOURS INFÂME

Lors de son discours au Conseil des ministres décentralisé le 6 avril, à Huancayo, Torres a utilisé comme bon exemple dans la construction d'autoroutes pour gérer le génocide nazi Adolf Hitler dans les années 1930.

« À une occasion, Adolf Hitler visite le nord de l'Italie et Mussolini lui montre une autoroute construite à partir de Milan. Hitler a vu ça, est allé dans son pays et l'a rempli d'autoroutes, d'aéroports et en a fait la première puissance économique du monde », a-t-il dit.

Aníbal Torres a salué Hitler dans un discours controversé au Conseil des ministres | VIDEO : Canal N

Il convient de noter que ses déclarations ont non seulement été fortement critiquées sur les réseaux sociaux, mais ont également été jugées « inexactes » par les historiens. Le philosophe et animateur de radio Fernando Carvallo, critiqué, a expliqué que ce n'était pas exact, puisque celui qui a proposé la construction de plusieurs autoroutes était Konrad Adenauer, qui était alors maire de Cologne (1917-1933).

Il a ajouté qu'Hitler proposait alors de faire plus de routes pour préparer la Seconde Guerre mondiale, qui a fait des millions de morts.

CONTINUEZ À LIRE