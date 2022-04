Ana Bárbara et d'autres célébrités ont apporté leur soutien à Angela Aguilar : « Femme exemplaire »

Ángela Aguilar a été impliquée dans une grande controverse après la publication de quelques photographies dans lesquelles elle est vue très proche, voire friand, à côté du compositeur Gussy Lau, une relation qui a ensuite été confirmée.

C'est l'artiste lui-même, qui fait partie d'Equinoccio Records de Pepe Aguilar, qui a rapporté l'histoire d'amour qu'ils tiennent depuis vers la mi-février 2022, peu de temps.

Cependant, la chanson a transformé les réseaux sociaux et il est apparu que Gussy avait 33 ans, 15 ans de plus que le chanteur, héritier du talent de la dynastie Aguila R.

El público estaba acostumbrado a ver a Ángela Aguilar con el cabello corto (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

La tendance a provoqué des sentiments différents chez l'interprète de musique régional mexicain, qui a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour exprimer tout les fans, le grand public ou la personne intéressée qui se sent triste, déçue, qui a mal à l'âme.

À cet égard, de nombreux artistes ont apporté tout leur soutien à la fille de Pepe Aguilar. Parmi eux, Ana Bárbara, amie de la famille, mais également compositrice de certaines des chansons d'Angela telles que le tube « In reality ».

Grâce à son Instagram officiel, l'interprète également du genre du groupe, lui a laissé le message suivant : « Je t'aime et tu es une reine avec une très belle âme, et surtout, tu as confiance parce que tu es bonne ! Et c'est le plus grand trésor qu'un être humain puisse avoir ! »

Ana Bárbara no dudo en darle palabras de ánimo a su "ahijada" (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

L'auteure-compositrice-interprète Amanditita s'est également jointe, qui a affirmé ne pas connaître ou comprendre le contexte de ce qui se passait, mais elle lui a fait savoir qu'elle n'était pas seule. « Voici votre meute », a-t-il écrit.

L'un des commentaires les plus populaires, cependant, a été celui de Johnny Caz, membre fondateur du groupe Firme de renommée internationale, et frère du chanteur Eduin Caz, qui lui a rappelé qu'elle est une femme vraiment exemplaire.

« Vous n'avez pas à expliquer comment vous vivez ou comment vous aimez, qui est vraiment avec vous est à cause de votre talent et de votre ange, et ces personnes n'ont pas besoin d'explications et ceux qui les demandent ne le méritent pas. Il brille toujours. »

Johnny Caz de Grupo Firme le mandó palabras de aliento a la cantante Ángela Aguilar (Foto: Instagram/@grupofirme)

Mais l'un des points les plus importants qu'Ángela Aguilar a abordés dans sa réponse aux photographies publiées concerne les personnes qu'elles ont touchées, car il s'agissait non seulement d'un acte immoral contre elle, mais aussi contre sa famille ; « Quel visage puis-je donner à ma famille ? » , a-t-il déclaré.

À cet égard, son cousin, Majo Aguilar, a rejoint les messages de soutien, qui, via son Instagram officiel, lui a dit qu'elle ne devait être désolée pour personne, encore moins avec sa famille, car elle n'avait rien fait de mal.

Il a ajouté qu'il l'a toujours vue comme une femme forte et grande, parce que c'est ce qu'elle est et représente, donc il n'y avait aucune raison de s'excuser. « Je t'aime, pour continuer à le casser », a-t-il conclu.

