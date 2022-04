Yellen affirme qu'un dollar numérique nécessiterait des années de développement

(Bloomberg) La secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré qu'un dollar numérique prendrait des années à se développer si les États-Unis décidaient d'aller de l'avant, soulignant une approche délibérée des décideurs politiques alors qu'ils élaborent leurs plans réglementaires pour faire face à la propagation rapide des actifs numériques.

Les régulateurs américains mènent actuellement un examen semestriel dans le but de présenter des recommandations sur une série de questions liées aux actifs numériques, y compris une version numérique de la monnaie souveraine américaine. L'initiative a été lancée par un décret du président Joe Biden.

« Je ne sais pas encore quelles conclusions nous allons arriver, mais nous devons être clairs sur le fait que l'émission d'une CBDC présenterait probablement un défi majeur de conception et d'ingénierie qui nécessiterait des années de développement, et non des mois », a déclaré Yellen dans des déclarations préparées pour un événement jeudi à Washington. Les monnaies numériques des banques centrales sont connues sous le nom de CBDC, dans le cas des États-Unis, le dollar numérique.

Dans son discours, Mme Yellen a décrit un ensemble de principes généraux qui, selon elle, devraient guider la création d'un nouveau cadre pour réglementer les actifs numériques, cherchant à favoriser l'innovation et à protéger les consommateurs, les investisseurs et la stabilité financière.

« Nos cadres réglementaires doivent être conçus pour soutenir l'innovation responsable tout en gérant les risques, en particulier ceux qui pourraient perturber le système financier et l'économie », a déclaré Yellen.

« Neutre sur le plan technologique »

Il a souligné que, alors que les organismes de réglementation s'efforcent de suivre le rythme de l'innovation, les règles qu'ils créent doivent être « technologiquement neutres ».

« Ce processus devrait être guidé par les risques associés aux services fournis aux ménages et aux entreprises, et non par la technologie sous-jacente », a-t-il dit.

émetteurs d'actifs numériques et les fournisseurs de services de l'industrie doivent protéger les consommateurs et les investisseurs contre la fraude et les informations trompeuses, assurer la garde appropriée des actifs et fournir des informations fiscales adéquates, a-t-il dit.

Le discours fait suite à un décret publié en mars ordonnant à plusieurs agences fédérales, dont le Trésor, d'accorder plus d'attention à l'étude et à la réglementation prospective des actifs numériques, qui peuvent inclure un certain nombre de crypto-monnaies, telles que le bitcoin, les crypto-monnaies stables à valeur fixe et le numérique argent émis par les banques centrales.

Les décideurs politiques, a ajouté Yellen, devraient être prêts à d'éventuels changements dans la structure des marchés financiers, en citant les changements potentiels entraînés par la technologie du grand livre distribué.

« Bien que cela puisse rendre les marchés moins vulnérables à la faillite que n'importe quelle entreprise en particulier, il est essentiel de s'assurer que nous maintenons une visibilité sur les accumulations potentielles de risques systémiques et que nous continuons à avoir des outils efficaces pour contrôler les excès là où ils surviennent », a-t-il dit.

