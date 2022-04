Vidéo : Vicente Fernández Jr. est en visite à Carthagène et chante avec un vendeur ambulant

Vicente Fernandez Jr. a surpris ses abonnés sur les réseaux sociaux en publiant quelques images à travers le partage de ses « InstaStories » avec ses amis et sa partenaire, Mariana González Padilla, dans la magique ville fortifiée à l'occasion de l'anniversaire de la femme d'affaires.

« En arrivant à Bora Bora, voyez comme c'est mignon », entend-on dire la femme d'affaires mexicaine dans ses histoires. À l'arrière-plan, une autre personne lui dit « c'est la Colombie ».

Dans les histoires partagées par le fils de Chente, il est à côté de l'une des filles de Mariana González, la femme d'affaires et influenceuse devenue célèbre en 2019 lorsqu'elle a commencé sa relation avec Vicente Fernández Jr., qui fêterait ses 25 ans.

« Fille d'anniversaire 25 ans de... » , s'exclame Mariana González, plus tard la fille de l'influenceur souligne en plaisantant qu'ils n'ont pas 25 mais 29 ans, pointant ses fesses.

Un autre moment que Vicente Fernández Jr. a partagé à travers ses « InstaStories » a été de s'amuser dans un bar situé dans le centre de la ville, ainsi que la vue qu'il surplombait la tour de l'horloge dans la ville fortifiée.

Plus tard, ils ont publié quelques images de l'endroit où ils séjournaient, situé dans le complexe Bora Bora Beach Club, l'une des plages privées des célèbres îles Rosario, où ils ont toujours souligné la qualité des personnes rencontrées et la beauté des couchers de soleil colombiens.

Le fils de Vicente Fernández a arpenté les rues de la ville fortifiée avec son partenaire

Au cours de sa tournée dans les rues de Carthagène, le fils de Vicente Fernández a eu l'occasion de se souvenir de son défunt père quand il a rencontré l'un de ses disciples et lui a demandé de chanter en chœur la chanson « Acá entre nos » et à la fin de la représentation, l'homme lui a dit que « El Charro de Huentitan » n'était pas mort et que il est toujours dans le cœur de tous ses fans.

« Vicente Fernández n'est pas mort et continuera à vivre éternellement dans nos cœurs. J'ai la collection complète de 30 films de Vicente Fernández, tous j'en ai, ils étaient tous bons et le seul que je n'ai pas aimé était « Un et demi contre le monde », les autres étaient tous bons », a déclaré le disciple de « Chente '.

Il est à noter que Vicente Fernández tout au long de sa carrière d'artiste a enregistré plus d'une centaine d'albums, une vingtaine de films pendant l'âge d'or du cinéma mexicain et a reçu plusieurs prix, dont trois Anglo Grammy Awards, huit Latin Grammy Awards, 14 Lo Nuestro Awards et est titulaire d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Depuis la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, se tient la 64e édition des Grammys, où le chanteur mexicain Vicente Fernández a été récompensé à titre posthume pour son dernier enregistrement sorti en 2020.

La National Academy of Recording Arts and Sciences a décerné à l'album « A mis 80′s », le titre de « Meilleur album régional mexicain ». Ce matériel d'enregistrement contient 13 chansons de sa paternité qui incluent La Barca, Ya No Insistas Corazón, Je jure que je ne reviendrai jamais ou A Mi Nieto.

Lors du gala qui a déjà lieu, en dehors de l'habituelle émission télévisée, l'héritage de l'idole mexicaine a été récompensé dans sa dernière production musicale de 2020 : « Félicitations au gagnant du meilleur album de musique régionale mexicaine 'A Mis 80′s' », a-t-il écrit sur Twitter

