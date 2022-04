Tulio Gómez a de nouveau donné un bâton à Juan Carlos Osorio : « Il est sorti ouvert sur ses jambes »

Après de multiples désaccords avec les directives et les fans, Juan Carlos Osorio a quitté la direction technique de l'América de Cali la semaine dernière. L'entraîneur Risaralda a été aux commandes en 49 matchs, mais il n'a pas pu obtenir les résultats escomptés dans l'équipe « Scarlet », ne laissant qu'une performance de 38%.

L'un des aspects pour lesquels Osorio a été critiqué était les rotations constantes, une stratégie qui l'a caractérisé tout au long de sa carrière, mais qui en Amérique lui a apporté plusieurs maux de tête. Selon les commentaires des fans, cette approche l'a amené à laisser des joueurs clés sur le banc des remplaçants pour avoir tenté d'utiliser la totalité de sa masse salariale. En outre, un autre problème auquel « La Mecha » a dû faire face est celui des blessures, car, au cours du semestre, elle n'a pas pu compter sur son effectif complet.

Après avoir quitté l'institution, Osorio s'est entretenu avec les médias « Sports sans tapujo » et a exprimé sa tristesse de ne pas avoir pu réussir son projet. Il a toutefois souligné qu'il était « calme », car il cherchait à travailler de la meilleure façon possible : « Je n'ai rien à redire, je suis responsable de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je peux dire que je suis calme pour tout le monde : ma famille, mon peuple, le club, le projet sportif et pour moi-même. La vie est comme ça. »

Ces derniers mois, la relation entre le principal actionnaire américain et l'entraîneur colombien a connu plusieurs frictions. Le 19 mars, par exemple, après la défaite 1-0 face à Independiente Medellín, Tulio lance de sévères critiques contre Osorio via son compte Twitter : « Le mauvais travailleur blâme l'outil, parce que les médiocres n'acceptent pas leurs propres erreurs et blâment les autres pour leur incapacité ! ! » .

Cependant, le leader « Scarlet » a de nouveau parlé de la gestion du stratège « Cafetero » après que l'équipe a battu Millionarios 3-2 à la 14e date de la BetPlay League. Selon Tulio, dans un entretien avec l'émission « El Alargue » de Caracol Radio, le problème des blessures est une réalité, ce qui a réduit les possibilités de l'institution.

« J'ai une très bonne masse salariale, ce qui se passe, c'est que nous avons eu des joueurs blessés ou sur le banc. Vous avez vu comment nous avons battu Millonarios, avec solvabilité, nous avons gagné sans six ou huit partants, parce que ce semestre, nous avons gardé entre six et huit joueurs dans le département médical », a-t-il déclaré dans un premier temps.

Plus tard, il a souligné que la victoire était due au fait que l'équipe avait adopté une stratégie plus défensive, ce qui, apparemment, n'était pas le point fort de Juan Carlos Osorio : « Nous avec une ligne de trois, presque tous les buts étaient égaux, dans une contre-attaque, ils attrapent le gardien seul et ils ne lui tirent pas dessus, donc J'ai dit à Pompilio : « S'il vous plaît, une défense de quatre, n'allez pas mettre une ligne de trois qui nous battent. » Quand on saute sur le court, il entre déjà avec un point, on sort pour chercher les deux points, mais c'est qu'Osorio a laissé ouvert sur ses jambes ».

Ce mercredi, America de Cali a officialisé le retour d'Alexandre Guimarães via ses réseaux sociaux. L'entraîneur brésilien est bien connu dans les « Red Devils », car il a été champion du tournoi de fin de 2019.

« L'enseignant a déjà signé et devrait diriger sa première séance d'entraînement ce vendredi sur le site de Cascajal Sports », a annoncé le 'Escarlata' dans l'après-midi de ce 6 avril.

La mission de l'entraîneur sera de profiter au maximum des six prochaines dates de la BetPlay League afin de se qualifier pour les demi-finales de home runs. Dans l'aperçu du lendemain, l'Amérique se classe à la case 12 avec 18 points, soit trois de moins que l'Atletico Bucaramanga, qui prend la dernière place dans les dernières étapes du championnat.

Alexandre Guimaraes retornó a la dirección técnica de América. Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez REUTERS

CONTINUEZ À LIRE :