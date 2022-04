Révocation du mandat : 5 000 bulletins de vote ont été volés à San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

Au début de mercredi, trois colis contenant des bulletins de vote destinés à la consultation sur la révocation du mandat qui aura lieu le 10 avril prochain ont été volés.

Cela a été rapporté par l'Institut national électoral (INE) dans un communiqué. Ce vol a eu lieu dans les entrepôts du district 01 de Matehuala, à San Luis Potosí. Les paquets contenaient environ 5 000 2 bulletins de vote, qui chercheront à être reconstitués.

Les colis prélevés ont été enregistrés avec les pages suivantes correspondant aux cases suivantes, selon les normes de sécurité prises par l'institution électorale :

- 558- feuillets C1 136 003 al 137 822

- 566- feuillets C1 142 475 al 144 053

- 580- feuillets C1 156 321 al 157 923

Des responsables d'un organisme autonome ont informé les bureaux centraux de l'INE afin de demander le remplacement de ces bureaux pour une utilisation dans la municipalité de Mexquitic afin de garantir la participation des citoyens de cette démarcation.

Ils ont également souligné que les autres paquets sont distribués au reste de l'entité sous la garde du personnel de la sécurité publique de l'État.

Tanto Lorenzo Córdova y Ciro Murayama han sido catalogados como opositores de la revocación de mandato (Foto: INE)

En ce qui concerne la consultation populaire, plusieurs affrontements ont surgi entre les directeurs de l'INE et des responsables du gouvernement autoproclamé Quatrième Transformation (Q4), dont le président Andrés Manuel López Obrado (AMLO) lui-même, sur les allégations du sabotage présumé que l'Institut tente de procéder à la consultation, car il a souligné le manque de bulletins de vote et d'urnes, ainsi que l'emplacement des modules pour voter.

Selon le directeur de l'INE, Ciro Murayama, qui a été actif sur ses réseaux sociaux pour défendre l'Institut, environ 57 000 places seront placées dans des lieux réguliers.

« Lieux accessibles et bien connus des colonies, cette fois nous avons publié l'application 'Localisez votre boîte' depuis le 26 mars, nous avons fait un effort pour donnez aux citoyens l'information sur l'endroit où vous trouverez votre boîte », faisant valoir que l'Institut a fait l'objet de nombreuses critiques et disqualifications non fondées.

De même, lors de l'événement en faveur de la réforme de l'électricité qui a été organisé pour partisans du président dans le Monument à la Révolution mercredi après-midi, ils ont pris la parole non seulement en faveur de la Réforme, mais aussi contre l'INE.

Las boletas fueron robadas en el estado de San Luis Potosí (REUTERS / José Luis González) REUTERS

L'événement s'est ouvert avec l'intervention du cinéaste Epigmenio Ibarra, qui s'est positionné comme l'un des plus ardents défenseurs du quatrième trimestre, a qualifié les conseillers Lorenzo Córdova et Ciro Murayama de traîtres de la démocratie mexicaine pour s'être opposés à la consultation sur la révocation du mandat.

Il a donc indiqué que le changement devait se faire par le biais des urnes, « pour se relever, mais pas avec les armes, ce n'est plus nécessaire, mais avec raison »

Ces derniers jours également, les sénateurs du parti Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ont annoncé la création du Front national de Les communicateurs populaires, avec lesquels ils ont argumenté, cherchent à donner de véritables informations aux citoyens et à promouvoir les différentes réalisations de la présidence de López Obrador.

Il vise également à « informer honnêtement » les citoyens de la révocation du mandat, car ils ont mentionné que les conseillers de l'INE ont maintenu une alliance avec les partis de droite pour saboter le processus de consultation par le biais d'une opération politique et médiatique en permettant aux partis d'opposition de diffuser des spots contre Révocation mais pas de sa promotion.

CONTINUEZ À LIRE :