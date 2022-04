Réactions des responsables politiques à l'exemple d'Aníbal Torres sur Adolf Hitler

Au cours de la session du Conseil des ministres décentralisé, le premier ministre Aníbal Torres a utilisé comme bon exemple la gestion du génocide nazi Adolf Hitler dans la construction d'autoroutes en Allemagne dans les années 1930.

« À une occasion, Adolf Hitler visite le nord de l'Italie et Mussolini lui montre une autoroute construite à partir de Milan. Hitler a vu ça, il est allé dans son pays et l'a rempli d'autoroutes, d'aéroports et en a fait la première puissance économique du monde », a-t-il dit dans une partie de son discours.

Face à cela, diverses personnalités politiques se sont exprimées pour montrer leur mécontentement face à ce message.

Alex Flores - Député du Pérou libre pour Ayacucho

« Dommage que le Premier ministre Aníbal Torres cite comme exemple d'un fasciste et d'un génocide comme Hitler, nous comprenons maintenant d'où viennent des mesures erronées telles que l'échec du couvre-feu. Il est clair que sans cohérence idéologique et programmatique et les changements ne seront pas possibles »

Edward Málaga - Membre du Congrès non groupé (Parti violet)

« J'ai écouté avec horreur le premier ministre Aníbal Torres à Huancayo, reliant publiquement Hitler et Mussolini, deux criminels de guerre. C'est inacceptable ! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Premier ministre ? Tu as oublié l'histoire ? N'êtes-vous pas allé à l'université nationale de San Marcos ? Il semble que l'incapacité morale soit contagieuse. »

Carlos A. Anderson - Membre du Congrès non groupé (avant Podemos Pérou)

« J'ai entendu Aníbal Torres louer Hitler et son geste supposé de créer des infrastructures routières en Allemagne. Je suis désolé de dire que M. Torres ne connaît pas l'histoire, encore moins l'histoire économique. Ses préjugés l'amènent à ignorer les actes génocidaires du plus grand meurtrier de l'histoire. »

Lucho Durán - Président du parti Morado

« Déjà @anibaltorresv a touché le fond. Il cite Adolf Hitler comme une référence pour le leadership pour parvenir au développement d'une nation. Nous, qui croyons en #LibertadYProgreso pour tous, vous disons que les droits humains n'ont aucun coût d'opportunité. Son mandat est intenable. »

Rocio Silva Santiesteban - Devant large

« Le premier ministre cite Adolf Hitler comme exemple de développement et d'effort. Je comprends maintenant d'où vient son inspiration autoritaire... c'est pourquoi il veut réduire la possibilité de prison pour les criminels à 14 ans et s'il est contraire aux droits de l'homme de sortir du Pacte de San José ».

Richard Acuña - Ancien membre du Congrès de l'Alliance pour le progrès

« Inacceptable et inhumain, Aníbal Torres donne l'exemple du plus grand génocide de l'humanité, Adolfo Hitler. Pas étonnant qu'ils ne soient pas inquiets à l'idée de régner les mains pleines de sang. Le premier ministre doit partir maintenant ! »





QU'EST-CE QU'ANÍBAL TORRES A DIT D'AUTRE ?

Ce ne serait pas la première fois que le premier ministre utiliserait la figure d'Adolf Hitler dans ses déclarations. Il est rappelé qu'en mars, le président du Conseil des ministres, s'opposant à la décision de la Cour constitutionnelle (TC) en faveur de la libération d'Alberto Fujimori, a comparé l'ancien président au dictateur Adolf Hitler.

« Nous devons reconnaître ses bonnes actions, mais je les donne en exemple : en Allemagne, n'est-ce pas Adolf Hitler qui a fait de lui une puissance mondiale ? C'était lui, mais il a été condamné, non seulement par les Allemands, mais par le monde entier, pour les grands crimes qu'il a commis. Personne n'est jugé -judiciairement- pour ses bonnes œuvres, il est jugé pour de mauvaises actions », a-t-il alors déclaré.

DÉCLARATION INEXACTE

Après avoir entendu ces déclarations, les réactions et les analyses des experts n'ont pas manqué. Le philosophe et animateur de radio Fernando Carvallo a critiqué la version d'Aníbal Torres et a expliqué qu'elle n'était pas exacte. Il a souligné que Konrad Adenauer, qui était à l'époque maire de Cologne (1917-1933), a proposé la construction de plusieurs autoroutes.





